Зеленський підписав перший президентський указ

Президент України Володимир Зеленський підписав перший указ після вступу на посаду. Раніше він обіцяв, що цим документом стане указ про розпуск Верховної Ради України, однак першим все ж виявився указ про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача збройних сил країни.

Відповідно до першого Указу №300/2019 глава держави взяв на себе повноваження Верховного головнокомандувача збройних сил України.

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Відповідно до конституції України в його обов'язки входить призначення і звільнення вищого командування Збройних Сил України та інших військових формувань, присвоєння вищих військових звань і формування Ради національної безпеки і оборони.

До речі, раніше Володимир Зеленський розповідав, що першим підпише указ про розпуск Верховної Ради.

Зеленський вступив на посаду президента України 20 травня. Під час інавгурації він оголосив про розпуск Верховної Ради, давши депутатам два місяці на виконання його вимог: відставки уряду, скасування депутатської недоторканності та прийняття закону про незаконне збагачення.

Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.



Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.

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