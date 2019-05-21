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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО
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      РОЗПУСК РАДИ ВІДСТАВКА ГРОЙСМАНА ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО

      Зеленський підписав перший президентський указ

      6606 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / Прес-служба Володимира Зеленського

      Президент України Володимир Зеленський підписав перший указ після вступу на посаду. Раніше він обіцяв, що цим документом стане указ про розпуск Верховної Ради України, однак першим все ж виявився указ про прийняття повноважень Верховного головнокомандувача збройних сил країни.

      Відповідно до першого Указу №300/2019 глава держави взяв на себе повноваження Верховного головнокомандувача збройних сил України.

      Читайте також: Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його

      Відповідно до конституції України в його обов'язки входить призначення і звільнення вищого командування Збройних Сил України та інших військових формувань, присвоєння вищих військових звань і формування Ради національної безпеки і оборони.

      До речі, раніше Володимир Зеленський розповідав, що першим підпише указ про розпуск Верховної Ради.

      Зеленський вступив на посаду президента України 20 травня. Під час інавгурації він оголосив про розпуск Верховної Ради, давши депутатам два місяці на виконання його вимог: відставки уряду, скасування депутатської недоторканності та прийняття закону про незаконне збагачення.

      Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

      Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.

      Президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск ВРУ у своїй першій промові: дивіться відео

       

       

      верховна рада розпуск
      У яких випадках можуть розпустити Раду: інфографіка

      розпуск верховна рада
      Чому Верховну Раду не можна розпустити: дивіться інфографіку

       

      blog_ava
      Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його
      20 травня
      2114
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Законодавство
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