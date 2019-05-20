Зеленський розповів, яким буде перший указ
Президент України Володимир Зеленський розповів, що першим підпише указ про розпуск Верховної Ради.
Таку заяву зробив Володимир Зеленський, коли йшов від парламенту до Адміністрації президента на зустріч з іноземними гостями, пише Liga.net.
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Окрім того, журналісти запитали у Зеленського, чи він завжди буде пересуватися пішки. Новообраний президент висловив надію, що вулиці більше не будуть перекривати.
Це головне. А там – яка різниця. Де пішки, а де на машині,
– додав Зеленський.
20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Під час своєї промови, президент України зазначив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. За його словами, українці хочуть не слів, а дій.
Чергові вибори до Верховної Ради були заплановані на 27 жовтня 2019 року.
Президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск ВРУ у своїй першій промові: дивіться відео
У яких випадках можуть розпустити Раду: інфографіка
Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.
Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.
Чому Верховну Раду не можна розпустити: дивіться інфографіку