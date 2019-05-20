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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Зеленський розповів, яким буде перший указ

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      Зеленський розповів, яким буде перший указ
      Зеленський розповів, яким буде перший указ / Getty images

      Президент України Володимир Зеленський розповів, що першим підпише указ про розпуск Верховної Ради.

      Таку заяву зробив Володимир Зеленський, коли йшов від парламенту до Адміністрації президента на зустріч з іноземними гостями, пише Liga.net.

      Читайте також: Розпуск Верховної Ради: що каже закон і коли будуть вибори

      Окрім того, журналісти запитали у Зеленського, чи він завжди буде пересуватися пішки. Новообраний президент висловив надію, що вулиці більше не будуть перекривати.

      Це головне. А там – яка різниця. Де пішки, а де на машині,
      – додав Зеленський.

      20 травня відбулася інавгурація Володимира Зеленського. Під час своєї промови, президент України зазначив, що планує розпустити Верховну Раду України восьмого скликання. За його словами, українці хочуть не слів, а дій. 

      Чергові вибори до Верховної Ради були заплановані на 27 жовтня 2019 року.

       


      Президент Володимир Зеленський оголосив про розпуск ВРУ у своїй першій промові: дивіться відео

      верховна рада розпуск

      У яких випадках можуть розпустити Раду: інфографіка

      Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

      Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.

      розпуск верховна рада
      Чому Верховну Раду не можна розпустити: дивіться інфографіку

      blog_ava
      Інавгурація Володимира Зеленського: з'явилась перша реакція Росії
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      Теги: Новини України Новини політики Розпуск Ради Верховна Рада Володимир Зеленський
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