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      Зеленский рассказал, каким будет первый указ

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      Зеленский рассказал, каким будет первый указ
      Зеленский рассказал, каким будет первый указ / Getty images

      Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

      Такое заявление сделал Владимир Зеленский, когда шел от парламента в Администрацию президента на встречу с иностранными гостями, пишет Liga.net.

      Читайте также: Роспуск Верховной Рады: что говорит закон и когда будут выборы

      Кроме того, журналисты спросили у Зеленского, всегда ли он будет передвигаться пешком. Новоизбранный президент выразил надежду, что улицы больше не будут перекрывать.

      Это главное. А там – какая разница. Где пешком, а где на машине,
      – добавил Зеленский.

      20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время своей речи, президент Украины отметил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. По его словам, украинцы хотят не слов, а действий.

      Очередные выборы в Верховную Раду были запланированы на 27 октября 2019 года.

       

      Президент Владимир Зеленский объявил о роспуске ВРУ в своей первой речи: смотрите видео

      верховна рада розпуск
      В каких случаях могут распустить Раду: инфографика

      Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?
      Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.

      Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.

      розпуск верховна рада
      Почему Верховную Раду нельзя распустить: смотрите инфографику

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины Верховная Рада Роспуск Рады Владимир Зеленский
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