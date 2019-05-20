Зеленский рассказал, каким будет первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.
Такое заявление сделал Владимир Зеленский, когда шел от парламента в Администрацию президента на встречу с иностранными гостями, пишет Liga.net.
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Кроме того, журналисты спросили у Зеленского, всегда ли он будет передвигаться пешком. Новоизбранный президент выразил надежду, что улицы больше не будут перекрывать.
Это главное. А там – какая разница. Где пешком, а где на машине,
– добавил Зеленский.
20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время своей речи, президент Украины отметил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. По его словам, украинцы хотят не слов, а действий.
Очередные выборы в Верховную Раду были запланированы на 27 октября 2019 года.
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Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?
Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.
Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.
Почему Верховную Раду нельзя распустить: смотрите инфографику