Зеленский рассказал, каким будет первый указ

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что первым подпишет указ о роспуске Верховной Рады.

Такое заявление сделал Владимир Зеленский, когда шел от парламента в Администрацию президента на встречу с иностранными гостями, пишет Liga.net.

Читайте также: Роспуск Верховной Рады: что говорит закон и когда будут выборы

Кроме того, журналисты спросили у Зеленского, всегда ли он будет передвигаться пешком. Новоизбранный президент выразил надежду, что улицы больше не будут перекрывать.

Это главное. А там – какая разница. Где пешком, а где на машине,

– добавил Зеленский.

20 мая состоялась инаугурация Владимира Зеленского. Во время своей речи, президент Украины отметил, что планирует распустить Верховную Раду Украины восьмого созыва. По его словам, украинцы хотят не слов, а действий.

Очередные выборы в Верховную Раду были запланированы на 27 октября 2019 года.

Президент Владимир Зеленский объявил о роспуске ВРУ в своей первой речи: смотрите видео



В каких случаях могут распустить Раду: инфографика

Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?

Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.



Поэтому депутаты имеют 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.



Почему Верховную Раду нельзя распустить: смотрите инфографику