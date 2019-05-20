Чи можна оскаржити указ президента про розпуск Ради та скасувати його

Рада офіційно розпустила коаліцію, президент Зеленський заявив про намір розпустити Раду. Наскільки законним буде відповідний указ президента, чи зможуть його оскаржити у суді та які він матиме наслідки – з'ясовував 24 канал.

Президент України Володимир Зеленський має намір розпустити Верховну Раду. Про це він прямо сказав під час інавгураційної промови 20 травня у приміщенні сесійної зали.

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Відповідний указ президента ще не опублікований, але Зеленський вже встиг заявити, що саме цей указ стане першим указом нового президента України.

Указ президента про розпуск Ради: наскільки це законно

Відповідно до частини 2 статті 90 Конституції України, президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради. У тому числі – якщо протягом 30 днів у Раді не формується коаліція. При цьому указу президента достатньо для того, щоб вважати обставину "відсутності коаліції" правдивою.

Чинне нормативне регулювання не передбачає іншого порядку встановлення обставин, визначених у Конституції, в якості підстав для президента України достроково припинити повноваження Верховної Ради, аніж їх констатація у відповідному указі голови держави,

– заявив суддя Павло Вовк.

Офіційно 17 травня у Раді оголосили, що коаліція розпалася (з неї вийшов "Народний фронт"). Іншими словами, "обставину відсутності у Верховній Раді коаліції" створили. Однак той же суддя Вовк (голова окружного адміністративного суду) наголосив: "Це не стане початком відліку місяця для формування нової коаліції. Адже виключно президент України у своєму указі може встановити, як довго у Верховній Раді відсутня коаліція та які наслідки це матиме".

До слова, приблизно так само твердять у ЦВК. Зокрема, секретар КомісіїНаталія Бернацька заявила: "Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Щойно буде оприлюднено указ (Зеленського про розпуск Ради – 24 канал), з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі".

Чи можна оскаржити указ президента та скасувати його

З моменту публікації президентом указу про розпуск Ради процес створення коаліції в парламенті не матиме жодного юридичного значення. Натомість матиме значення факт наявності чи відсутності судових позовів щодо указу.

Коли можна оскаржити указ президента?

Чинний Кодекс адміністративного судочинства України передбачає можливість протягом шести місяців оскаржити указ президента України у Верховному Суді як суді першої інстанції.

Скільки триватиме розгляд позову в суді?

Розгляд справи у Верховному Суді може тривати протягом шістдесяти днів із дня відкриття провадження у справі.

Чи буде рішення Верховного Суду остаточним?

Ні, рішення Верховного Суду можна оскаржити – подати апеляцію Великій Палаті Верховного Суду.

Скільки часу розглядатимуть апеляцію?

Велика Палата ВС може розглядати апеляцію шістдесят днів , а в окремих випадках навіть довше.

Чи втрачає чинність указ президента на період судового розгляду?

Ні, указ буде чинним. Кодекс адміністративного судочинства України забороняє вживати заходи забезпечення адміністративного позову шляхом зупинення актів президента України та встановлення для нього заборони або обов'язку вчиняти певні дії.



Коли можна розпустити Раду: інфографіка 24 каналу

Суддя Окружного адмінсуду Богдан Санін на своїй сторінці у Facebook "на пальцях" пояснив своє бачення як судді ситуації, що склалася з розпуском коаліції і ймовірними достроковими виборами до Верховної Ради. На його думку, у разі, якщо Зеленський видасть указ про розпуск Ради і його оскаржать у суді, то судді будуть шукати у законодавстві відповіді на доволі непрості запитання:

• А чи була взагалі коаліція?

• Чи можливо було вийти із коаліції, якої не було?

• Чи потребує президент України окремого документу на підтвердження, якщо, наприклад, він вважає, що коаліції немає?

Отже, якщо Володимир Зеленський видасть указ про розпуск Верховної Ради, то виборчий процес, згідно з чинним законодавством, розпочнеться автоматично. Вибори до Верховної Ради відбудуться через щонайбільше 60 днів після публікації указу. Україна отримає новообрану Верховну Раду. Але у якому статусі буде ця Рада, якщо суд після усіх апеляцій винесе остаточне рішення, що указ президента був незаконним?



Коли відбудуться позачергові вибори до парламенту: інфографіка 24 каналу