Що означає промова Зеленського у Верховній Раді: пояснюємо нюанси

Інавгурація Володимира Зеленського і особливо його промова у Верховній Раді викликали жваве обговорення і "спровокували" чимало запитань. Спробуємо відповісти на найцікавіші та пояснимо деякі важливі моменти.

Він біжить Площею Конституції: ліворуч – прихильники, праворуч – запрошені гості, зокрема, і актори "95 кварталу". У стрибку цілує в лоба Кошового, у дівчини бере телефон і робить селфі, дає "п'ять" майже всім, до кого дотягується, махає рукою, повертається до камер... Здається, що то він не на присягу прийшов, а на якийсь фестиваль...

Але різко біля червоної доріжки стає серйозним – та робить крок у президентські повноваження.

Тим часом, у парламенті вже всі чекають: чотири Президенти, окрім Януковича, Кабінет міністрів, іноземні делегації та народні депутати. Серед них сидить і мер Києва Віталій Кличко, який на інавгурацію Володимира Зеленського приїхав на велосипеді.



Володимир Зеленський робить селфі з фанатами / Фото 24 каналу

Все йде за сценарієм. Але не обходиться без казусів: Зеленський підняв печатку тризубом вниз та з подушки впало посвідчення Президента України. Така собі традиція українських президентів. У Ющенка голуб не злетів на Майдані, перед Януковичем закрилися двері парламенту, а перед Порошенко впав солдат почесної варти.

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У сесійній залі Володимир Зеленський відчутно нервує. Точно відчуває себе не у своїй тарілці. Здається навіть, що він не до кінця розуміє, на що підписався, і який ступень відповідальності отримає. Адже в очах прослідковуються нотки страху. Але на нардепів він дивиться з якоюсь зневагою. І постійно слідкує за їхньою реакцією.

Він виходить до депутатів зі своєю інавгураційною промовою. Аплодує сам собі, отримує не дуже гучні оплески. Втім в промові зашиті найголовніші послання.

Промова Володимира Зеленського у Верховній Раді: дивіться відео

Послання українцям

Він каже просто, без занадто розумних фраз. І головне те, що хочуть чути українці. Читає без суфлера, а з папірців. Його українська ще далека від ідеальної.

Перше, на що звертає увагу, – Зеленський не уособлює себе. Каже, що Президент – це кожен українець і просить не вішати його портрети в кабінетах. Натомість пропонує повісити портрети своїх дітей…

Війна з Росією

Зеленський заявляє, що першим завданням є припинення вогню на Донбасі (раніше казав, що треба просто припинити стріляти, чи мав він на увазі те саме і зараз?), що викликає підтримку нардепів. Але заради цього готовий на будь-які поступки, окрім здачі території. Тут мається на увазі, що заради деескалації конфлікту на Донбасі, не готовий визнати Крим російським. Але сподіваюсь, що "йти на все" не означає, що Зеленський готовий змінити шлях України з Європи знову до Росії. (Хоча навіть якщо таке раптово станеться, думаю, українці, швидко припинять такі кроки.) Додає, що готовий до діалогу, але після звільнення всіх полонених. Цей процес вже давно зайшов у глухий кут. При цьому Зеленський прямо не називає, що Росія напала на Україну, і є – агресором.



Володимир Зеленський крокує у майбутнє / Фото Getty Images

Окупований народ

Коли Зеленський згадує окуповані території та людей, які там проживають, то переходить на російську. Каже, що влада не зробила нічого, аби вони відчували себе українцями. А це відсилання знову до наболілої теми, яку довгі роки нав'язували "східнякам" регіонали. Мовляв, права російськомовних обмежуються. Це одна із тих тез, якою спекулювала Росія, окуповуючи Луганську та Донецьку області.

Не стримався Олег Ляшко і вигукнув: "Вони розуміють українську мову". На що 3еленський відповідає, що Ляшко продовжує "ділити людей". Це ті тези, які дуже подобаються мешканцям східних областей, які в більшості своїй не сприймають українську.

Відставка Уряду

Сміх викликає фраза про те, що дороги будуються в чиїсь бурхливій уяві. Хоча це точно не сподобалося міністру інфраструктури Володимиру Омеляну. Він кидає якусь фразу своїм колегам з уряду з незадоволеним обличчям.

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Зеленський цитує Рейгана:

Уряд не вирішує наших проблем. Уряд і є наші проблеми.

І напівжартома пропонує міністрам самостійно написати заяви на звільнення. Мовляв, користі від них немає. Тим часом Зубко та Омелян перемовляються та сміються, Гройсман посміхається…

Розпуск парламенту

Лише фраза "шановні депутати" викликає жваві оплески Опозиційного блоку. Адже вони мріють про дострокові вибори, бо на цей час мають шанс стати другою за кількістю фракцією і взяти реванш. Тож весь зал вже напружився...

Але спочатку Зеленський вимагає, аби парламент ухвалив законопроекти про недоторканність, про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення та виборчий кодекс.

При цьому народні депутати, майже всі, встають і аплодують, а Олег Ляшко повернувся до своєї фракції і помахав головою, мовляв, "ні", і вони залишаються сидіти.

Зеленський ставить нардепам термін – 2 місяці. І з цього все зрозуміло. Наступна теза, яка після консультацій має стати указом, – розпуск Верховної Ради та призначення дострокових парламентських виборів. Те, про що так довго говорили. Тому це не стало дивиною. Було прогнозовано, що про це він заявить під час своєї інавгураційної промови.



Володимир Зеленський робив усе, аби сподобатися глядачам / Фото 24 каналу

Кадрові звільнення

Зеленський вимагає звільнити генпрокурора, голову СБУ та міністра оборони. Грицак та Луценко виглядають не дуже задоволеними. Пізніше під час присяги військових Грицак навіть влаштує демарш і не віддасть честі своєму новому Головнокомандувачу.

Реакція вулиці

Тим часом, вулиця жваво реагує на виступ Зеленського. Адже на Площі Конституції встановили велику плазму, яка транслювала інавгурацію наживо. На всі тези Зеленського бурхливі оплески, вигуки "дякую", на депутатів та міністрів натовп реагує інакше: освистують, кричать "ганьба". Так само проводять і Полторака, Князєва та Супрун, коли ті проходять Площею. Коли Зеленський виходить до людей, його знову зустрічають шаленими оплесками та вигуками. Бурхливими оплесками зустрічає і Надію Савченко. Саме ту, яку підозрюють у державній зраді. Тож виборець Зеленського та виборець Савченко дуже близькі.

Реакція Кабінету міністрів

Не забарився з реакцією і Кабмін. Володимир Гройсман надвечір подав у відставку. Те саме зробив і міністр оборони Степан Полторак. Раніше заяву написав Василь Грицак. Не наважився подати у відставку лише Юрій Луценко.

Інавгурація Володимира Зеленського: найважливіше – дивіться відео

Постфактум

Треба казати відверто: якщо у липні відбудуться дочасні парламентські вибори, то найімовірніше, що нардепів ми обиратимемо за старою "системою Януковича": із закритими списками, місця в яких продаються за мільйони, і корупційною мажоритаркою з "засіванням" округів.

Хоч Зеленський і вимагає ухвалити виборчий кодекс, аби запровадити відкриті списки. Але два місяці вкрай замало. По-перше, там десь 4500 правок, які за повною процедурою можна розглядати три місяці. Але якщо навіть дивом з'явиться політична воля, і нардепи впораються швидше, то ЦВК не встигне підготувати вибори за новою системою. Навіть Венеційська комісія рекомендує не змінювати виборче законодавство за рік до виборів.

Зеленському водночас, як вигідні, так і не вигідні дострокові вибори до Верховної Ради. З одного боку, зараз він може отримати велику фракцію, адже має максимальну підтримку серед українців. А з іншого боку – він не має команди. Тих людей 200 для списку та своїх мажоритарників. І велика загроза, що ці порожні місця займуть люди Коломойського. Тоді фракція Зеленського вже не буде фракцією Зеленського.

Натомість реальніше виглядає голосування за зняття недоторканності з нардепів та повернення статті про незаконне збагачення.

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