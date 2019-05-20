Селфі, поцілунки і дострокові вибори: що західні медіа пишуть про інавгурацію Зеленського

20 травня Володимир Зеленський став шостим президентом України. Церемонія інавгурації запам'яталася дещо неформальним прибуттям новообраного гаранта до парламенту та його першим різким рішенням. Світові ЗМІ також звернули увагу на ці моменти. Що саме вони пишуть про офіційну церемонію – у матеріалі 24 каналу.

ВВС все ще пише про Зеленського-президента з приставкою "комік". Видання акцентує увагу на тому, що він прямо під час промови оголосив про розпуск парламенту, хоча вибори були заплановані на жовтень.

Також цитують слова Зеленського про припинення конфлікту з бойовиками, що підтримуються Росією на Донбасі і те, що це буде його головним пріоритетом.

Тут же зазначають і реакцію Росії на обрання нового президента. Точніше, її відсутність. Адже президент РФ Володимир Путін заявив, що не буде вітати Зеленського зі вступом на посаду, а чекатиме "перших успіхів у врегулюванні внутрішнього конфлікту на південному сході України та в нормалізації російсько-українських відносин".

Російське державне телебачення сказало, що жоден російський чиновник не був запрошений на інавгурацію.



Володимир Зеленський

"Ми повинні стати ісландцями у футболі, ізраїльтянами в захисті нашої рідної землі, японцями у сфері технологій, швейцарцями у нашій здатності жити щасливо один з одним", – цитує видання Зеленського.

Україна бачила Володимира Зеленського, якого вони так добре знали. З широкою посмішкою на обличчі він пройшов останні кілька сотень метрів до Верховної Ради, роздаючи "п’ять" та позуючи для селфі. Потрапивши всередину – став серйозним. Він провів більшу частину своєї кар'єри, насміхаючись з політиків. А тепер Зеленський сам присягнув на вірність Україні. Це була перша публічна політична промова, яку колишній комік зробив без жодних жартів.

Під час уривка про конфлікт на сході України він перейшов з української на російську мову, за що його розкритикував депутат-радикал Олег Ляшко. "Дякуємо, що продовжуєте розділяти націю", – відповів йому Зеленський.

Він же звинуватив українських політиків у "створенні країни можливостей – можливостей красти, давати хабарі і грабувати", перш ніж оголосити, що він розпускає парламент.

Видання резюмує, що якщо новий президент хоче виконати свої амбітні плани, йому знадобляться люди, які йому допомагатимуть, зокрема – надійний парламент.



До Верховної Ради від кортежу новообраний президент пройшов пішки

Аl Jazeera розпочинає матеріал про інавгурацію новообраного президента з інформації про те, що вона відбулася на понад два тижні раніше, ніж очікувалося.

Те, що новообраний президент оголосив про розпуск парламенту, називають стратегічним кроком, щоб підвищити шанси його партії забезпечити більшість у парламенті на піку своєї популярності.

У своєму виступі Зеленський "напав" на Кабінет міністрів, заявивши, що не розуміє, чому вони постійно говорили, що не можуть зробити багато чого, щоб змінити ситуацію в країні.

Ви можете взяти папір, ручку і звільнити місце для тих, хто буде думати про наступне покоління, а не про наступні вибори. Я думаю, що люди це оцінять,

– цитує агентство новообраного президента.

Зеленський, який більш ніж три роки тому грав роль президента у популярному телевізійному серіалі, що формував його імідж під час реальної виборчої кампанії, закликав українців розділити з ним відповідальність за майбутнє країни.

Новообраний президент також заявив, що розпочне діалог з Росією тільки після того, як Москва звільнить військовополонених, захоплених на Донбасі.



При цьому він встиг зробити селфі з кількома глядачами

Експерти агентства зазначають, що пріоритетною у боротьбі з корупцією, яка є дуже болючою для українців, буде зміна генерального прокурора. Після цього варто відновити повноцінну роботу національного антикорупційного агентства і дозволити антикорупційному суду функціонувати самостійно.

Проте експерти мають сумніви, що не Зеленський буде боротися з корупцією в першу чергу, вказуючи на його зв'язки з олігархом Ігорем Коломойським, який за кілька днів до інавгурації повернувся в Україну з добровільного вигнання.

Коломойський, чий банк був націоналізований за президентства Петра Порошенка, становить найбільший виклик президентському успіху Зеленського.

Оцінюючи інавгураційну промову Зеленського, експерт сказав: "Це було досить популістично, але це в цілому – це порядок денний українського суспільства. Люди, що зібралися біля парламенту, були дуже задоволені тим, що вони почули".



Володимир Зеленський заходить у будівлю Ради

The Guardian звернув увагу на те, що Зеленський закликав чиновників не "боготворити" президента.

Я не хочу, щоб мої портрети висіли у ваших офісах. Тому що президент – це не ікона чи ідол. Повісьте фотографії своїх дітей і дивіться в їх очі перед кожним рішенням,

– цитує видання Зеленського.

Оголосивши про дострокові вибори, Зеленський сподівається швидко витіснити прихильників Петра Порошенка з парламенту. Згідно з останніми опитуваннями, нова партія Зеленського "Слуга народу" завоювала би близько 40% голосів на парламентських виборах.

Він також звернувся до мільйонів українців, які емігрували з країни, щоб вони повернулися і допомогли побудувати "нову, сильну, успішну Україну".

Наостанок Зеленський процитував Рональда Рейгана, американського актора, який став президентом і якого український комік прагнув наслідувати: "Уряд не є вирішенням нашої проблеми, уряд – це проблема".



Частині глядачів Зеленський роздав "п'ять"

The Washington Post пише: "Він грав у серіалі роль президента України. Тепер він отримав справжню посаду".

Володимир Зеленський вступив на посаду президента України і негайно заявив, що готовий до боротьби з політичним істеблішментом. Проте багато членів політичної та економічної еліти країни, схоже, готові чинити опір. І залишається питання щодо зобов'язань Зеленського та програми боротьби з корупцією, яку він висунув як кандидат.

Хоча Сполучені Штати підтримали Україну в конфлікті з Росією, союзники президента Трампа в останні тижні виступили проти Зеленського. Так, особистий адвокат Трампа Джуліані закликав українську владу розслідувати діяльність колишнього віце-президента Джо Байдена в Україні. Команда Зеленського, однак, вагалася, чи реагувати на те, що деякі з них вважають внутрішньополітичною боротьбою США. Джуліані назвав певних радників Зеленського "ворогами" Трампа.

Однак видання зазначає: на церемонії інавгурації Зеленського був присутній міністр енергетики США Рік Перрі.

Також тут додають, що "41-річний актор додав свої власні популістські "штрихи", відповідно до іміджу його нетрадиційної кампанії". Мається на увазі те, що перш ніж увійти до парламенту, Зеленський пройшов повз своїх прихильників: їм він "давав п’ять", тиснув руки, "чмокав" у щічки та робив селфі.

Видання також пише про "небезпечний зв’язок" Зеленського з Коломойським. Проте зазначає: і Коломойський, і Зеленський наполягають, що їхні відносини є виключно діловими.

Він комік, але, безумовно, не дурень,

– цитує видання одного із британських аналітиків.



Урочиста частина інавгурації Зеленського



The Independent починає матеріал так: "Комік без політичного досвіду сподівається, що дострокові вибори дозволять йому привести більше прибічників до парламенту".

Шоумен різко пообіцяв розпустити парламент і оголосив позачергові парламентські вибори. Це – єдине видання, яке задається питанням: а чи має президент законні повноваження це робити?

Тут пояснюють, що виконання цього є більш складним, ніж він запропонував, і вороже налаштовані щодо нього парламентарі, швидше за все, будуть боротися. Президент має обмежені повноваження щодо призначень на посаду, не може звільняти міністрів і не може приймати законодавчі акти без дозволу парламенту. Він також має мало очевидних союзників у парламенті.

The Independent додає, що новообраний президент традиційно звинуватив "попередників" у тому, що вони "не зробили нічого, щоб змусити багатьох українців відчути себе українцями", і запевнив, що "його термін буде іншим – він буде працювати для всіх, незалежно від того, за кого вони голосували".



Зеленський підстрибнув, щоб поцілувати у лоба колегу з "Кварталу"