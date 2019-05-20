Селфи, поцелуи и досрочные выборы: что западные медиа пишут об инаугурации Зеленского

20 мая Владимир Зеленский стал шестым президентом Украины. Церемония инавгурации запомнилась несколько неформальным прибытием новоизбранного гаранта в парламент и его первым резким решением. Мировые СМИ также обратили внимание на эти моменты. Что именно они пишут об официальной церемонии - в материале 24 канала.

ВВС все еще пишет о Зеленском-президенте с приставкой "комик". Издание акцентирует внимание на том, что он прямо во время речи объявил о роспуске парламента, хотя выборы были запланированы на октябрь.

Также цитируют слова Зеленского о прекращении конфликта с боевиками, которые поддерживаются Россией на Донбассе и то, что это будет его главным приоритетом.

Здесь же отмечают и реакцию России на избрание нового президента. Точнее, ее отсутствие. Ведь президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет приветствовать Зеленского со вступлением в должность, а будет ждать "первых успехов в урегулировании внутреннего конфликта на юго-востоке Украины и в нормализации российско-украинских отношений".

Российское государственное телевидение сказало, что ни один российский чиновник не был приглашен на инаугурацию.



Владимир Зеленский

"Мы должны стать исландцами в футболе, израильтянами в защите нашей родной земли, японцами в сфере технологий, швейцарцами в нашей способности жить счастливо друг с другом", – цитирует издание Зеленского.

Украина видела Владимира Зеленского, которого они так хорошо знали. С широкой улыбкой на лице он прошел последние несколько сотен метров до Верховной Рады, раздавая "пять" и позируя для селфи. Попав внутрь – стал серьезным. Он провел большую часть своей карьеры, насмехаясь над политиками. А теперь Зеленский сам присягнул на верность Украине. Это была первая публичная политическая речь, которую бывший комик сделал без всяких шуток.

Во время отрывка о конфликте на востоке Украины он перешел с украинского на русский язык, за что его раскритиковал депутат-радикал Олег Ляшко. "Спасибо, что продолжаете разделять нацию", – ответил ему Зеленский.

Он же обвинил украинских политиков в "создании страны возможностей – возможностей воровать, давать взятки и грабить", прежде чем объявить, что он распускает парламент.

Издание резюмирует, что если новый президент хочет выполнить свои амбициозные планы, ему понадобятся люди, которые ему будут помогать, в частности – надежный парламент.



К Верховной Раде от кортежа новоизбранный президент прошел пешком

Аl Jazeera начинает материал об инаугурации новоизбранного президента с информации о том, что она состоялась более чем на две недели раньше, чем ожидалось.

То, что новоизбранный президент объявил о роспуске парламента, называют стратегическим шагом, чтобы повысить шансы его партии обеспечить большинство в парламенте на пике своей популярности.

В своем выступлении Зеленский "напал" на Кабинет министров, заявив, что не понимает, почему они постоянно говорили, что не могут сделать многое, чтобы изменить ситуацию в стране.

Вы можете взять бумагу, ручку и освободить место для тех, кто будет думать о следующем поколении, а не о следующих выборах. Я думаю, что люди это оценят,

– цитирует агентство новоизбранного президента.

Зеленский, который более чем три года назад играл роль президента в популярном телевизионном сериале, который формировал его имидж во время реальной избирательной кампании, призвал украинцев разделить с ним ответственность за будущее страны.

Новоизбранный президент также заявил, что начнет диалог с Россией только после того, как Москва освободит военнопленных, захваченных на Донбассе.



При этому он успел сделать селфи с несколькими зрителями

Эксперты агентства отмечают, что приоритетной в борьбе с коррупцией, которая является очень болезненной для украинцев, будет смена генерального прокурора. После этого стоит восстановить полноценную работу Национального антикоррупционного агентства и позволить антикоррупционному суду функционировать самостоятельно.

Однако эксперты сомневаются, что Зеленский будет бороться с коррупцией в первую очередь, указывая на его связи с олигархом Игорем Коломойским, который за несколько дней до инаугурации вернулся в Украину из добровольного изгнания.

Коломойский, чей банк был национализирован при президентстве Петра Порошенко, являет собой самый большой вызов президентскому успеху Зеленского.

Оценивая инаугурационную речь Зеленского, эксперт сказал: "Это было довольно популистски, но в целом – это повестка дня украинского общества. Люди, собравшиеся возле парламента, были очень довольны тем, что они услышали".



Владимир Зеленский заходит в здание Рады

The Guardian обратил внимание на то, что Зеленский призвал чиновников не "боготворить" президента.

Я не хочу, чтобы мои портреты висели в ваших офисах. Потому что президент – это не икона или идол. Повесьте фотографии своих детей и смотрите в их глаза перед каждым решением,

– цитирует издание Зеленского.

Объявив досрочные выборы, Зеленский надеется быстро вытеснить сторонников Петра Порошенко из парламента. Согласно последним опросам, новая партия Зеленского "Слуга народа" завоевала бы около 40% голосов на парламентских выборах.

Он также обратился к миллионам украинцев, которые эмигрировали из страны, чтобы они вернулись и помогли построить "новую, сильную, успешную Украину".

Напоследок Зеленский процитировал Рональда Рейгана, американского актера, который стал президентом и которого украинский комик стремился подражать: "Правительство не является решением нашей проблемы, правительство – это проблема".



Части зрителей Зеленский раздал "пять"

The Washington Post пишет: "Он играл в сериале роль президента Украины. Теперь он получил настоящую должность".

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины и немедленно заявил, что готов к борьбе с политическим истеблишментом. Однако много членов политической и экономической элиты страны, похоже, готовы сопротивляться. И остается вопрос относительно обязательств Зеленского и программы борьбы с коррупцией, которую он выдвинул в качестве кандидата.

Хотя Соединенные Штаты поддержали Украину в конфликте с Россией, союзники президента Трампа в последние недели выступили против Зеленского. Так, личный адвокат Трампа Джулиани призвал украинскую власть расследовать деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена в Украине. Команда Зеленского, однако, колебалась, реагировать ли на то, что некоторые из них считают внутриполитической борьбой в США. Джулиани назвал определенных советников Зеленского "врагами" Трампа.

Однако издание отмечает: на церемонии инаугурации Зеленского присутствовал министр энергетики США Рик Перри.

Также здесь добавляют, что "41-летний актер добавил свои собственные популистские "штрихи", согласно имиджу его нетрадиционной кампании". Имеется в виду то, что прежде чем войти в парламент, Зеленский прошел мимо своих поклонников, что им он "давал пять", жал руки, "чмокал" в щечки и делал селфи.

Издание также пишет об "опасной связи" Зеленского с Коломойским. Однако отмечает: и Коломойский, и Зеленский настаивают, что их отношения исключительно деловые.

Он комик, но, безусловно, не дурак,

– цитирует издание одного из британских аналитиков.



Торжественная часть инаугурации Зеленского

The Independent начинает материал так: "Комик без политического опыта надеется, что досрочные выборы позволят ему привести больше сторонников в парламент".

Шоумен резко пообещал распустить парламент и объявил внеочередные парламентские выборы. Это – единственное издание, которое задается вопросом: а имеет ли президент законные полномочия это делать?

Здесь объясняют, что выполнение этого является более сложным, чем он предложил, и враждебно настроенные в отношении него парламентарии, скорее всего, будут бороться. Президент имеет ограниченные полномочия по назначениям на должность, не может увольнять министров и не может принимать законодательные акты без разрешения парламента. Он также имеет мало очевидных союзников в парламенте.

The Independent добавляет, что новоизбранный президент традиционно обвинил "попередников" в том, что они "не сделали ничего, чтобы заставить многих украинцев почувствовать себя украинцами", и заверил, что "его срок будет другим – он будет работать для всех, независимо от того, за кого они голосовали".



Зеленский подпрыгнул, чтобы поцеловать во лбу коллегу из " квартала"

Агентство Reuters вспоминает слова Зеленского о том, что тот "тяжело работал в прошлом, чтобы украинцы смеялись, а теперь будет работать, чтобы они не плакали".

В своем инаугурационном выступлении он призвал чиновников снять привычные портреты президента, которые висят в их кабинетах, и вместо них повесить фотографии своих детей.

Агентство отмечает, что Зеленский родился на русскоязычном востоке Украины. Этим объясняется его переход на русский во время выступления. Здесь же описывают небольшую словесную "перепалку" с Олегом Ляшко.

Зеленский победил Порошенко, пообещав бороться с укоренившейся коррупцией, прекратить огонь на Донбассе повысить уровень жизни в одной из беднейших стран Европы.