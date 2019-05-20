Зеленський прийшов на Банкову пішки разом із прихильниками: фото та відео

У день своєї інавгурації Президент України Володимир Зеленський пішки прийшов на Банкову в супроводі охорони та прихильників. За ситуацією слідкували правоохоронці.

Від Маріїнського палацу до АП його супроводжувало близько сотні людей. Дехто з них приєднувався дорогою, вітаючи новообраного главу держави.

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Правоохоронці намагались словами зупинити людей на підступах до АП, однак силу не застосовували. Таким чином багато кому вдалось пройти на територію, яка раніше була закритою для пересічних громадян.



Володимир Зеленський вирушив на Банкову пішки/ Джерело: www.ukrinform.ua



Його супроводжувала охорона та прихильники/ Джерело: www.ukrinform.ua

Окрім того, дорогою Зеленський подарував патрульній свої квіти. Видання "Інтерфакс" зазначає, що Зеленського супроводжували його соратники радник з політичних питань Дмитро Разумков, ідеолог Руслан Стефанчук і юрист Андрій Богдан.



Правоохоронці не застосовували силу/ Джерело: pravda.com.ua