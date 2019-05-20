Зеленский пришел на Банковую пешком вместе со сторонниками: фото и видео

В день своей инаугурации Президент Украины Владимир Зеленский пешком пришел на Банковую в сопровождении охраны и сторонников. За ситуацией следили правоохранители.

От Мариинского дворца до АП его сопровождало около сотни человек. Некоторые из них присоединялись по дороге, приветствуя новоизбранного главу государства.

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Правоохранители пытались словами остановить людей на подступах к АП, но силу не применяли. Таким образом, многим удалось пройти на территорию, которая раньше была закрытой для рядовых граждан.

Владимир Зеленский отправился на Банковую пешком/ Источник: www.ukrinform.ua



Его сопровождала охрана и сторонники/ Источник: www.ukrinform.ua

Кроме того, по дороге Зеленский подарил патрульной свои цветы. Издание "Интерфакс" отмечает, что Зеленского сопровождали его соратники – советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков, идеолог Руслан Стефанчук и юрист Андрей Богдан.

Правоохранители не применяли силу/ Источник: pravda.com.ua