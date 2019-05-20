Можно ли обжаловать указ президента о роспуске Рады и отменить его

Рада официально распустила коалицию, президент Зеленский заявил о намерении распустить Раду. Насколько законным будет соответствующий указ президента, смогут ли его оспорить в суде и какие он будет иметь последствия – выяснял 24 канал.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен распустить Верховную Раду. Об этом он прямо сказал во время инаугурационной речи 20 мая в помещении сессионного зала.

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Соответствующий указ президента еще не опубликован, но Зеленский уже успел заявить, что именно этот указ станет первым указом нового президента Украины.

Указ президента о роспуске Рады: насколько это законно

Согласно части 2 статьи 90 Конституции Украины, президент имеет право досрочно прекратить полномочия Верховной Рады. В том числе – если в течение 30 дней в Раде формируется коалиция. При этом указа президента достаточно для того, чтобы считать обстоятельство "отсутствия коалиции" правдивым.

Действующее нормативное регулирование не предусматривает иной порядок установления обстоятельств, определенных в Конституции, в качестве оснований для президента Украины досрочно прекратить полномочия Верховной Рады, чем их констатация в соответствующем указе главы государства,

– заявил судья Павел Вовк.

Официально 17 мая в Раде объявили, что коалиция распалась (из нее вышел "Народный фронт"). Другими словами, "обстоятельство отсутствия в Верховной Раде коалиции" создали. Однако тот же судья Вовк (глава окружного административного суда) подчеркнул: "Это не станет началом отсчета месяца для формирования новой коалиции. Ведь исключительно президент Украины в своем указе может установить, как долго в Верховной Раде отсутствует коалиция и какие последствия это будет иметь".

К слову, примерно то же твердят в ЦИК. В частности, секретарь Комиссии Наталья Бернацкая заявила: "Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ (Зеленского о роспуске Рады – 24 канал), со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе".

Можно ли обжаловать указ президента и отменить его

С момента публикации президентом указа о роспуске Рады процесс создания коалиции в парламенте не будет иметь никакого юридического значения. Зато будет иметь значение факт наличия или отсутствия судебных исков в отношении указа.

Когда можно обжаловать указ президента?

Действующий Кодекс административного судопроизводства Украины предусматривает возможность в течение шести месяцев обжаловать указ президента в Верховном Суде как суде первой инстанции.

Сколько продлится рассмотрение иска в суде?

Рассмотрение дела в Верховном Суде может длиться в течение шестидесяти дней со дня открытия производства по делу.

Будет ли решение Верховного Суда окончательным?

Нет, решение Верховного Суда можно обжаловать – подать апелляцию Большой Палате Верховного Суда.

Сколько времени будут рассматривать апелляцию?

Большая Палата ВС может рассматривать апелляцию шестьдесят дней , а в отдельных случаях даже дольше.

Теряет ли силу указ президента на период судебного разбирательства?

Нет, указ будет действующим. Кодекс административного судопроизводства Украины запрещает принимать меры обеспечения административного иска путем приостановления актов президента Украины и установления для него запрета или обязанности совершать определенные действия.



В каких случаях можно распустить Раду: инфографика 24 канала

Судья Окружного админсуда Богдан Санин на своей странице в Facebook "на пальцах" объяснил свое видение, как судьи, сложившейся ситуации с роспуском коалиции и вероятными досрочными выборами в Верховную Раду. По его мнению, в случае, если Зеленский выдаст указ о роспуске Рады и его обжалуют в суде, то судьи будут искать в законодательстве ответы на довольно непростые вопросы:

• А была ли вообще коалиция?

• Возможно ли было выйти из коалиции, которой не было?

• Нуждается ли президент Украины в отдельном документе о подтверждении, если, например, он считает, что коалиции нет?

Итак, если Владимир Зеленский выдаст указ о роспуске Верховной Рады, то избирательный процесс, согласно действующему законодательству, начнется автоматически. Выборы в Верховную Раду состоятся через максимум 60 дней после публикации указа. Украина получит новоизбранную Верховную Раду. Но в каком статусе будет эта Рада, если суд после всех апелляций вынесет окончательное решение, что указ президента был незаконным?



Когда состоятся внеочередные выборы в парламент: инфографика 24 канала