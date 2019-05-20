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      ЦИК: Как только Зеленский обнародует указ о роспуске Рады, ни один суд не сможет его отменить

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      Верховная Рада
      Верховная Рада / 24 канал

      После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс. Согласно букве закона, Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует подкрепить свои слова о роспуске Рады соответствующим указом.

      Новоизбранный шестой украинский президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи заявил о намерении распустить украинский парламент. Он дал нардепам несколько срочных задач "на 2 последующие месяца" до роспуска Рады: принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.

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      Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ, со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе,
      – рассказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в комментарии "Интерфакс-Украина".

      По состоянию на 13:00 соответствующий указ на сайте президента не опубликован.

      розпуск Ради Зеленський інавгурація Зеленського
      При каких условиях можно распустить Раду: инфографика

      Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?
      Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуске.
      Поэтому у депутатов есть 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.


      Почему Раду нельзя распустить: инфографика

       

       

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      Теги: Новости Украины Новости политики Роспуск Рады Инаугурация Зеленского Владимир Зеленский Верховная Рада
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