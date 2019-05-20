ЦИК: Как только Зеленский обнародует указ о роспуске Рады, ни один суд не сможет его отменить

После начала избирательной кампании ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс. Согласно букве закона, Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует подкрепить свои слова о роспуске Рады соответствующим указом.

Новоизбранный шестой украинский президент Владимир Зеленский во время своей инаугурационной речи заявил о намерении распустить украинский парламент. Он дал нардепам несколько срочных задач "на 2 последующие месяца" до роспуска Рады: принять закон о снятии депутатской неприкосновенности, о незаконном обогащении и о выборах.

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Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ, со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе,

– рассказала секретарь ЦИК Наталья Бернацкая в комментарии "Интерфакс-Украина".

По состоянию на 13:00 соответствующий указ на сайте президента не опубликован.



При каких условиях можно распустить Раду: инфографика

Почему Зеленский не может распустить Верховную Раду?

Украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все из-за того, что фракция "Народный фронт" 17 мая вышла из парламентской коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуске.

Поэтому у депутатов есть 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.



Почему Раду нельзя распустить: инфографика