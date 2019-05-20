ЦВК: Як тільки Зеленський оприлюднить указ про розпуск Ради, жоден суд не зможе його скасувати

Після початку виборчої кампанії жодне судове рішення не зможу зупинити виборчий процес. Згідно з буквою закону, Президенту України Володимиру Зеленському слід підкріпити свої слова про розпуск Ради відповідним указом.

Новообраний шостий український президент Володимир Зеленський під час своєї інавгураційної промови заявив про намір розпустити український парламент. Він дав нардепам декілька термінових завдань "на 2 наступні місяці" до розпуску Ради: прийняття закону про зняття депутатської недоторканості, про незаконне збагачення та про вибори.

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Згідно з нормами чинного законодавства, якщо виборчий процес почався, то жодне з рішень судів не може зупинити його. Як тільки буде оприлюднено указ, з наступного дня ми будемо вже у виборчому процесі,

– розповіла секретар ЦВК Наталія Бернацька в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Станом на 13:00 відповідний указ на сайті президента не опублікований.



За яких умов можна розпустити Раду: інфографіка

Чому Зеленський не може розпустити Верховну Раду?Український президент Володимир Зеленський вже не зможе розпустити Верховну Раду. Все – через те, що фракція "Народний фронт" 17 травня вийшла з парламентської коаліції. Спікер парламенту Андрій Парубій підтвердив її розпуск.

Тому депутати мають 30 днів, щоб створити нову коаліцію. Протягом цього періоду розпустити Верховну Раду – неможливо. Після цього – вже теж.



Чому Раду не можна розпустити: інфографіка