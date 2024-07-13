ГУР каже, що збройна агресія Росії проти України стала фактором роздратування у різних російських регіонах. Там уже немає того захвату, який був на початку війни.

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У Росії рекордно зростуть податки

Пропагандистські новини про бойові дії, як кажуть у ГУР, все частіше викликають у населення Росії втому та невдоволення.

️"Однією з причин таких змін є невідповідність поширюваної режимом інформації з реальним становищем: рівень втрат під час війни приховувати усе важче, а ресурси для ведення бойових дій вичерпуються, про що, зокрема, свідчить активна підготовка Москви до рекордного у своїй історії підвищення податків", – пишуть в українській розвідці.

Т️ак, Кремль планує збільшити побори в бюджет для росіян, які за місяць заробляють понад 2 200 доларів. Ставка податку на прибуток зросте з 20% до 25%.

За оцінками російського режиму, так звана податкова реформа дозволить зібрати близько 200 мільярдів доларів у період з 2025 по 2031 рік,

– каже ГУР.

Росія почала політику "підтримки" покалічених окупантів

Зміна суспільних настроїв змушує владу країни-агресорки готувати населення до "затягування пасків" та усіляко реагувати. Так, путінські посіпаки по регіонах намагаються зміщувати фокус уваги "з дратівливої воєнної тематики на "бурхливе" вирішення соціально-побутових проблем".

"Служителі Путіна з Москви, зокрема партійці, послані "в народ" для організації різноманітних заходів підтримки учасників війни проти України та членів їхніх сімей, участі у прийомах громадян, розробках та обговореннях демонстративних соціальних законопроєктів: про підтримку волонтерства, підвищення зарплат, захисту ветеранів", – розповідають у ГУР.

Зокрема, російська влада розпочала "підтримка" інвалідів, кількість яких, до слова, зростає через війну проти України. У Росії планують для покалічених окупантів планують розвивати внутрішній туризм, наприклад, збільшити мінімальну кількість місць для інвалідів на парковках до 15%. Також їм видають "вєрєщагінскіє карти" – ваучери номіналом 15 тисяч рублів, за які впродовж року можна купити квитки у заклади культури.

Загалом активізація "соціальної" діяльності держави-агресора свідчить про спробу каналізувати невдоволення та уникнути неконтрольованих соціальних вибухів на Росії,

– підсумовують у ГУР.