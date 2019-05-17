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      "Народний фронт" вийшов з коаліції в Раді

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      "Народний фронт" вийшов з коаліції
      "Народний фронт" вийшов з коаліції / Фото з відкритих джерел

      Партія "Народний фронт" заявила про свій вихід з парламентської коаліції "Європейська Україна". Відповідну заяву голова фракції "Народного фронту" передав голові парламенту Андрієві Парубію.

      "Коаліція виконала свої завдання. За 5 років цей парламент, 2 уряди і українська влада у цілому провели змін у країн більше, аніж за 2 попередніх десятиліття. Але це вже історія. Закладено фундамент сильної і успішної України. І це – майбутнє. Треба будувати далі", – сказав Бурбак на засіданні парламенту.

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      До цього треба залучити всі сили державницького спрямування і новообраного президента, додав він.

      Саме тому ми заявляємо про вихід з діючої коаліції, припинення її діяльності 17 травня 2019 року і про ініціативу формування нової коаліції з новою порядком денним, 
      – оголосив голова фракції "Народного фронту".

      Після цього Парубій офіційного заявив, що від 17 травня коаліція припинила своє існування. Також він оголосив про початок перемовин для створення нової коаліції. Її мають сформувати протягом місяця.

      У зв’язку з цим закликаю представників усіх фракцій та груп розпочати консультації з приводу формування нової коаліції. І визнаймо – це була хороша коаліція,
      – заявив спікер парламенту.

      Що буде далі?

      Відповідно до закону, у разі, якщо нову коаліцію не створять протягом 30 днів, президент має право оголосити про розпуск парламенту і призначити дострокові вибори. Щоправда, це неможливо буде зробити менш, ніж за півроку до планових парламентських виборів.

      Хто входив до коаліції? Коаліція депутатських фракцій "Європейська Україна" була заснована 27 листопада 2014 року. В її складі були фракції "Блоку Петра Порошенка", "Народного фронту", "Об'єднання "Самопоміч", Радикальної партії Олега Ляшка, "Батьківщини". Загалом у складі фракції були 302 нардепи. Через певний час фракції "Самопомочі", Радикальної партії і "Батьківщини" заявили про вихід з коаліції.

      Новина доповнюється…

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      Теги: Бурбак Максим Юрійович Новини України Новини політики Андрій Парубій Народний фронт Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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