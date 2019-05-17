"Народный фронт" вышел из коалиции в Раде
Партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина".
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Источник: 24 канал
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