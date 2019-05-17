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      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
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      ВЕРХОВНАЯ РАДА ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      "Народный фронт" вышел из коалиции в Раде

      159 Читати новину українською
      "Народный фронт" вышел из коалиции
      "Народный фронт" вышел из коалиции

      Партия "Народный фронт" заявила о своем выходе из парламентской коалиции "Европейская Украина".

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      Теги: Бурбак Максим Юрьевич Новости Украины Новости политики Андрей Парубий Верховная Рада Народный фронт
      Источник: 24 канал
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