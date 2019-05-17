Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде

"Народный фронт" заявил о своем выходе из коалиции в парламенте и коалиция прекратила свое существование. Новую коалицию нардепы должны создать в течение 30 дней. Какие фракции в Раде планируют, а какие не планируют формировать новую коалицию – читайте в материале 24 канала.

В предыдущую коалицию депутатских фракций "Европейская Украина" с 2014 года входили фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединения "Самопомич", "Радикальной партии Олега Ляшко", "Батькивщины". В общем – 302 нардепа. В 2016 году о выходе из коалиции объявили фракции "Самопомочи", "Радикальной партии" и "Батькивщины", а теперь – и "Народного фронта".

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Спикер парламента Андрей Парубий официально заявил, что с 17 мая коалиция прекратила свое существование. Также он объявил о начале переговоров для создания новой коалиции. Ее должны сформировать в течение месяца.



Что означает выход "Народного фронта" из коалиции?

Если новую коалицию не создадут в течение 30 дней (до 16 июня), президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но это невозможно будет сделать менее, чем за полгода до плановых парламентских выборов.

Кто готов войти в новую коалицию?

Позиция Радикальной партии

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"Радикальная партия Олега Ляшко" готова участвовать в обсуждении вопроса о формировании новой коалиции, заявил лидер политсилы. Однако Ляшко готов к обсуждению формирования новой коалиции только при условии, если будут учтены предложения партии. А это – изменение экономической политики, в частности, изменения в Конституцию, чтобы земля принадлежала селянам, а не была распродана, повышение зарплат и пенсий, справедливые цены на газ, пересмотр соглашения с МВФ и другие.

Позиция "Самопомочи"

Фракция "Объединение "Самопомич" не планирует участвовать в формировании новой коалиции (это 25 народных депутатов). Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

"Самопомич" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот – показали много свое несостоятельности. "Самопомич" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию,

– пояснила Сыроид.

Позиция "Блока Петра Порошенко"

Во фракции "БПП" пока не высказались четко, планируют ли входить в новую коалицию. Однако глава фракции Артур Герасимов заявил, что в "БПП" готовы и к плановым, и к досрочным парламентским выборам.

Главной задачей фракции "БПП" теперь является обеспечение необратимости курса Украины на вступление в НАТО, Евросоюза и курса на защиту государства от агрессора, добавил Герасимов.

Хочу подчеркнуть, что решение "Народного фронта" выйти из состава коалиции является правом этой фракции. Главное – все должно происходить в строгом соответствии с законами Украины и Конституции,

– сказал глава фракции "БПП".

А нардеп Ирина Луценко заявила, что БПП может присоединиться к новой коалиции, если курс партнеров совпадет с их курсом.

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