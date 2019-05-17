13:36
17 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: День сурка в России. Геи стремительно захватывают РФ
      Вєсті Кремля
      22:10, 16 мая
      Вести.UA: Какое название должны иметь политические партии в Украине. Ляшко убегает из страны
      Вєсті.UA
      20:03, 16 мая
      Кто водит за нос активистов и что будет на месте Летнего театра: расследование журналистов
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Наркомания в Союзе
      Згадати все
      01:04, 16 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде

      239 Читати новину українською
      Новая коалиция в Верховной Раде - какие фракции войдут в коалицию
      Новая парламентская коалиция: кто туда войдет / 24 канал

      "Народный фронт" заявил о своем выходе из коалиции в парламенте и коалиция прекратила свое существование. Новую коалицию нардепы должны создать в течение 30 дней. Какие фракции в Раде планируют, а какие не планируют формировать новую коалицию – читайте в материале 24 канала.

      В предыдущую коалицию депутатских фракций "Европейская Украина" с 2014 года входили  фракции "Блока Петра Порошенко", "Народного фронта", "Объединения "Самопомич", "Радикальной партии Олега Ляшко", "Батькивщины". В общем – 302 нардепа. В 2016 году о выходе из коалиции объявили фракции "Самопомочи", "Радикальной партии" и "Батькивщины", а теперь – и "Народного фронта".

      Читайте также: Зеленский уже не сможет распустить Раду: юридические основания

      Спикер парламента Андрей Парубий официально заявил, что с 17 мая коалиция прекратила свое существование. Также он объявил о начале переговоров для создания новой коалиции. Ее должны сформировать в течение месяца.
       

      Что означает выход "Народного фронта" из коалиции?
      Если новую коалицию не создадут в течение 30 дней (до 16 июня), президент имеет право объявить о роспуске парламента и назначить досрочные выборы. Но это невозможно будет сделать менее, чем за полгода до плановых парламентских выборов.

      Кто готов войти в новую коалицию?

      Позиция Радикальной партии

      Читайте также: Выборы в Верховную Раду: какие партии проходят в парламент

      "Радикальная партия Олега Ляшко" готова участвовать в обсуждении вопроса о формировании новой коалиции, заявил лидер политсилы. Однако Ляшко готов к обсуждению формирования новой коалиции только при условии, если будут учтены предложения партии. А это – изменение экономической политики, в частности, изменения в Конституцию, чтобы земля принадлежала селянам, а не была распродана, повышение зарплат и пенсий, справедливые цены на газ, пересмотр соглашения с МВФ и другие.

      Позиция "Самопомочи"

      Фракция "Объединение "Самопомич" не планирует участвовать в формировании новой коалиции (это 25 народных депутатов). Об этом заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

      "Самопомич" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот – показали много свое несостоятельности. "Самопомич" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию,
      – пояснила Сыроид.

      Позиция "Блока Петра Порошенко"

      Во фракции "БПП" пока не высказались четко, планируют ли входить в новую коалицию. Однако глава фракции Артур Герасимов заявил, что в "БПП" готовы и к плановым, и к досрочным парламентским выборам.

      Главной задачей фракции "БПП" теперь является обеспечение необратимости курса Украины на вступление в НАТО, Евросоюза и курса на защиту государства от агрессора, добавил Герасимов.

      Хочу подчеркнуть, что решение "Народного фронта" выйти из состава коалиции является правом этой фракции. Главное – все должно происходить в строгом соответствии с законами Украины и Конституции,
      – сказал глава фракции "БПП".

      А нардеп Ирина Луценко заявила, что БПП может присоединиться к новой коалиции, если курс партнеров совпадет с их курсом.

      Новость постепенно будет дополняться ...

       

      розпуск Верховної Ради парламент які підстави

      blog_ava
      Инаугурация Зеленского: кто из мировых лидеров приедет в Украину
      сегодня
      8932
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Блок Петра Порошенко Народный фронт Радикальна партія Самопомич
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Лещенко и его квартира: что известно об элитной недвижимости нардепа
      сегодня , 13:01 Лещенко и его квартира: что известно об элитной недвижимости нардепа
      2 1537
      Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде
      сегодня , 12:49 Какие фракции войдут в новую коалицию в Верховной Раде
      239
      Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      16 мая , 17:00 Инновационные технологии холодильников: уникальная система разморозки и свежести
      237
      Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      сегодня , 12:00 Вакарчук может объединить вокруг себя оппозицию президенту Зеленскому
      Юрій Бутусов 522
      Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      сегодня , 08:40 Як олігархи грабують Україну: топ корупційних схем
      Антон Голобородько 6339
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук