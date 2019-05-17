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      КОАЛИЦИЯ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК

      Зеленский уже не сможет распустить Раду: юридические основания

      333 Читати новину українською
      После роспуска коалиции распустить Раду невозможно
      После роспуска коалиции распустить Раду невозможно / Информатор

      Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – через решение фракции "Народного фронта" выйти из парламентской коалиции.

      Уже 20 мая Зеленский должен официально вступить на пост главы государства, а досрочно распустить Раду можно до 27 мая. Однако сделать это будущему украинскому лидеру не удастся.

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      Нардепы от "Народного фронта" объявили о выходе из коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.

      Коалиция депутатских фракций была основана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции Блока Петра Порошенко, "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Народного фронта", "Батькивщины". В ее составе было 302 депутата. Позже "Самопомич", Радикальная партия и "Батькивщина" заявили о выходе из коалиции.

      Теперь депутаты будут иметь 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.

       

      Ранее кандидат юридических наук, адвокат Василий Мирошниченко в комментарии 24 каналу предполагал, что против вероятного роспуска украинского парламента больше всего будут сопротивляться именно депутаты от "Народного фронта".

      Категорически против досрочных выборов и будет сопротивляться до последнего "Народный фронт". Они не проходят никак (на следующих парламентских выборах – 24 канал), и их никто не собирается брать с собой на хвост,
      – отмечал эксперт.

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      Кстати, после объявления о распаде коалиции премьер-министр Украины Владимир Гройсман с трибуны Рады заявил, что теперь Кабмин тоже будет работать до следующих парламентских выборов.

      Отметим, что они должны состояться 27 октября.

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      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Коалиция Народный фронт Владимир Зеленский
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