Зеленский уже не сможет распустить Раду: юридические основания

Новоизбранный украинский президент Владимир Зеленский уже не сможет распустить Верховную Раду. Все – через решение фракции "Народного фронта" выйти из парламентской коалиции.

Уже 20 мая Зеленский должен официально вступить на пост главы государства, а досрочно распустить Раду можно до 27 мая. Однако сделать это будущему украинскому лидеру не удастся.

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Нардепы от "Народного фронта" объявили о выходе из коалиции. Спикер парламента Андрей Парубий подтвердил ее роспуск.

Коалиция депутатских фракций была основана 27 ноября 2014 года. Тогда в нее вошли фракции Блока Петра Порошенко, "Объединение "Самопомич", Радикальной партии Олега Ляшко, "Народного фронта", "Батькивщины". В ее составе было 302 депутата. Позже "Самопомич", Радикальная партия и "Батькивщина" заявили о выходе из коалиции.

Теперь депутаты будут иметь 30 дней, чтобы создать новую коалицию. В течение этого периода распустить Верховную Раду – невозможно. После этого – уже тоже.

Ранее кандидат юридических наук, адвокат Василий Мирошниченко в комментарии 24 каналу предполагал, что против вероятного роспуска украинского парламента больше всего будут сопротивляться именно депутаты от "Народного фронта".

Категорически против досрочных выборов и будет сопротивляться до последнего "Народный фронт". Они не проходят никак (на следующих парламентских выборах – 24 канал), и их никто не собирается брать с собой на хвост,

– отмечал эксперт.



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Кстати, после объявления о распаде коалиции премьер-министр Украины Владимир Гройсман с трибуны Рады заявил, что теперь Кабмин тоже будет работать до следующих парламентских выборов.

Український Парламент і Уряд будуть працювати до наступних парламентських виборів. Я закликаю – давайте разом сформуємо загальний порядок денний, який буде нас об’єднувати. Настав час дати можливість конкуренції на політичній арені. pic.twitter.com/opoQw7tfrR — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 17 мая 2019 г.

Отметим, что они должны состояться 27 октября.



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