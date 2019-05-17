"Самопомич" не планирует участвовать в формировании новой коалиции, – Сыроид

Фракция "Объединение" Самопомич " не намерена участвовать в формировании коалиции в Верховной Раде восьмого созыва. А это 25 депутатов.

Об этом в кулуарах Верховной Рады заявила вице-спикер парламента Оксана Сыроид после того, как "Народный фронт" заявил о выходе из коалиции.

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"Самопомич" заявила о своем отношении к коалиции еще в 2016 году. Эти люди лучше не стали. Наоборот – показали много своих несостоятельностей. "Самопомич" не видит возможности вступать с этими людьми в коалицию", – сказала она.

Что означает выход "Народного фронта" из коалиции?Это означает, что коалиция прекратила свое существование. На создание новой коалиции депутаты имеют 30 дней – до 16 июня. Новоизбранный президент Владимир Зеленский имел право распустить Раду, если коалиции нет в течение 30 дней. Однако теперь он не сможет этого сделать, ведь распустить парламент невозможно менее чем за полгода до конца каденции действующей власти.



Основания для роспуска Верховной Рады



Выход "Народного фронта" из коалиции можно объяснить тем, что в целом досрочные парламентские выборы являются невыгодными для нардепов из этой партии. Ведь, по данным соцопросов, у политсилы почти нет шансов попасть в новый состав Рады. В "Народном фронте" ранее заявили, что до очередных парламентских выборов произойдет полный ребрендинг политсилы и изменятся игроки.