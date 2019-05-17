"Самопоміч" не планує брати участь у формуванні нової коаліції, – Сироїд

Фракція "Об’єднання "Самопоміч" не має наміру брати участь у формуванні коаліції у Верховній Раді восьмого скликання. А це 25 депутатів.

Про це в кулуарах Верховної Ради заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд після того, як "Народний фронт" заявив про вихід з коаліції.

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"Самопоміч" заявила про своє ставлення до коаліції ще в 2016 році. Ці люди кращими не стали. Навпаки – показали багато своїх неспроможностей. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", – сказала вона.

Що означає вихід "Народного фронту" з коаліції? Це означає, що коаліція припинила своє існування. На створення нової коаліції депутати мають 30 днів – до 16 червня. Новообраний президент Володимир Зеленський мав право розпустити Раду, якщо коаліції не має протягом 30 днів. Однак тепер він не зможе цього зробити, адже розпустити парламент неможливо менш ніж за півроку до кінця каденції чинної влади.



Підстави для розпуску Верховної Ради



Вихід "Народного фронту" з коаліції можна пояснити тим, що загалом дострокові парламентські вибори є невигідними для нардепів з цієї партії. Адже, за даними соцопитувань, у політсили майже немає шансів потрапити до нового складу Ради. У "Народному фронті" раніше заявили, що до чергових парламентських виборів відбудеться повний ребрендинг політсили і зміняться гравці.