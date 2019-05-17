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      "Самопоміч" не планує брати участь у формуванні нової коаліції, – Сироїд

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      Оксана Сироїд про нову коаліцію
      Оксана Сироїд про нову коаліцію / samopomich.ua

      Фракція "Об’єднання "Самопоміч" не має наміру брати участь у формуванні коаліції у Верховній Раді восьмого скликання. А це 25 депутатів.

      Про це в кулуарах Верховної Ради заявила віце-спікер парламенту Оксана Сироїд після того, як "Народний фронт" заявив про вихід з коаліції.

      Читайте також: "Народний фронт" вийшов з коаліції в Раді: коаліція припинила існування

      "Самопоміч" заявила про своє ставлення до коаліції ще в 2016 році. Ці люди кращими не стали. Навпаки – показали багато своїх неспроможностей. "Самопоміч" не бачить можливості вступати з цими людьми в коаліцію", – сказала вона.

      Що означає вихід "Народного фронту" з коаліції? Це означає, що коаліція припинила своє існування. На створення нової коаліції депутати мають 30 днів – до 16 червня. Новообраний президент Володимир Зеленський мав право розпустити Раду, якщо коаліції не має протягом 30 днів. Однак тепер він не зможе цього зробити, адже розпустити парламент неможливо менш ніж за півроку до кінця каденції чинної влади.
      підстави розпуску ради
      Підстави для розпуску Верховної Ради

      Вихід "Народного фронту" з коаліції можна пояснити тим, що загалом дострокові парламентські вибори є невигідними для нардепів з цієї партії. Адже, за даними соцопитувань, у політсили майже немає шансів потрапити до нового складу Ради. У "Народному фронті" раніше заявили, що до чергових парламентських виборів відбудеться повний ребрендинг політсили і зміняться гравці.

       

       

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      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Парламентські вибори 2019 Коаліція Самопоміч Народний фронт Оксана Сироїд
      Джерело: 24 канал
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