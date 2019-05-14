На виборах до Ради не буде "Народного фронту", – нардеп

Партія "Народний фронт" як така не братиме участі у виборах до Верховної Ради восени, натомість відбудеться повний ребрендинг політсили і зміняться гравці.

"Народний фронт" взагалі як "Народний фронт" більше не існуватиме на наступних виборах, заявив в ефірі "Громадського" нардеп цієї партії Георгій Логвинський.

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Думаю, що буде об’єднання з іншими політичними силами. І ми побачимо певний блок або об’єднання, які можуть бути представлені на наступних парламентських виборах,

– сказав політик.

На запитання про те, хто має стати лідером цього майбутнього об'єднання, Логвинський відповів: "Я впевнений, що лідери "Народного фронту" так само підтримуватимуть (новий формат)... Зараз, наскільки я чув, ідуть перемовини з прем'єр-міністром паном Гройсманом, частиною "Блоку Петра Порошенка", можливо... Може, навіть з Юлією Тимошенко ідуть якісь розмови".

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман раніше розповів, що збирає людей у майбутню команду на парламентські вибори. Проте він не назвав жодних прізвищ, які будуть у його команді. Наразі точно відомо, що Гройсман не піде на вибори з "Вінницькою європейською стратегією", до якої має безпосередній стосунок. При цьому прем'єр веде консультації та обговорення щодо об’єднання з багатьма людьми, зокрема з Арсенієм Яценюком.

Окрім того, Гройсман не проти працювати на посаді прем'єра і після парламентських виборів.

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Коли відбудуться вибори до Верховної Ради? 27 жовтня, якщо обраний президентом Володимир Зеленський не розпустить парламент достроково. Виборці голосуватимуть у загальнодержавному окрузі (за політичні партії) та в одномандатних округах (за кандидатів-мажоритарників).



Виборчий процес стартує 29 липня – з цієї дати можна висуватися у нардепи. Партії обиратимуть своїх представників у парламент, або деякі політики висуватимуться самі. Документи до ЦВК для реєстрації треба подати не пізніше, ніж 13 серпня. Завершиться реєстрація 18 серпня.



Результати виборів ЦВК має оприлюднити не пізніше, ніж 16 листопада. А 6 грудня ЦВК повинна офіційно зареєструвати обраних нардепів та видати їм посвідчення. Перша сесія новообраної Ради має пройти до 16 грудня.