Зеленський розпустить Раду з імовірністю 90%, – представник уряду

Ймовірність розпуску Верховної Ради, після якого відбудуться позачергові вибори до парламенту, відбудеться з імовірністю 90%. На такий крок обраний президентом України Володимир Зеленський може піти наступного ж дня після інавгурації.

"БПП визначився: що швидше відбудеться інавгурація – то краще. Затягувати інавгурацію немає жодного сенсу. Тому що існує неймовірно висока ймовірність, що в той же день Зеленський підпише указ про розпуск ВРУ. Розпуск парламенту відбудеться з вірогідністю 90%", – сказав у коментарі "РБК-Україна" представник уряду в парламенті Вадим Денисенко.

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При цьому неважливо, які аргументи для цього використають, переконаний він. Адже питання розпуску парламенту вийшло з юридичної площини і перейшло в політичну.

Проте не всі члени парламенту наразі готові проголосувати за дату інавгурації.

Офіційно всі заявляють про те, що вони готові (голосувати з дату інавгурації). Але щонайменше людей 150 у залі не готові зараз сісти і проголосувати,

– додав Денисенко.

Коли проводити інавгурацію Зеленського – 15 травня має вирішити Комітет Ради з питань регламенту. Спершу там розглянуть низку подань нардепів щодо дати інавгурації і тільки після цього питання винесуть на розгляд самого парламенту. Сам Зеленський хоче, щоб церемонія відбулася 19 травня. За законом, це має статися не пізніше 3 червня.

12 травня команда Зеленського запустила відеопетицію про розпуск Верховної Ради. Щоб цю петицію розглянув новообраний глава держави, відео має набрати мільйон переглядів.

Проте експерти пояснюють, що аби петиція стала офіційним документом, її потрібно зареєструвати на сайті парламенту чи президента і збирати голоси вже під цим документом. І, якщо розміщена там петиція набере 25 тисяч, президент чи парламент мають відреагувати на неї. А звернення, зареєстроване в соціальних мережах, не є офіційною петицією. При цьому лайки та дизлайки під таким зверненням можна "накрутити" з різних акаунтів.

Які існують підстави для розпуску Ради? Відповідно до Конституції, президент має право достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Тож розпустити Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після цієї дати буде не конституційним.



Підстави для розпуску парламенту: якщо протягом місяця фракції не сформували коаліцію, протягом 60 днів після відставки уряду не призначили новий склад, або народні депутати місяць не збираються на пленарні засідання. Наразі єдиний можливий сценарій – це відсутність коаліції.



Якщо парламент не розпустять достроково, то наступні вибори до Ради відбудуться 27 жовтня.