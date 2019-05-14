Є кілька ризиків для Зеленського у випадку розпуску парламенту, – експерт

Якщо нардепи не призначать інавгурацію Зеленського на 19 травня, то новообраний президент може ініціювати дострокові вибори парламенту. Але цей сценарій складний і ризикований.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Відтягнути мить прощання з президентською посадою – особисте бажання Порошенка. А відеопетиція команди Зеленського за проведення дострокових виборів – ще один елемент психологічного тиску на депутатів,

– наголошує Володимир Фесенко.

Що відомо про можливий розпуск парламенту?Згідно з Конституцією України, президент може достроково розпустити парламент, але це потрібно зробити не пізніше, ніж за півроку до закінчення строку повноважень Ради. Каденція чинного скликання парламенту триває до 27 листопада. Відповідно розпустити Верховну Раду можливо лише до 27 травня. Будь-який розпуск парламенту після 27 травня буде не конституційним. Команда Зеленського запустила відеопетицію про розпуск Верховної Ради. Щоб цю петицію розглянув новообраний глава держави, відео має набрати мільйон переглядів.

Відеопетиція про розпуск Ради: відео

На думку політолога, сценарій дострокових виборів складний і ризикований. Якщо нардепи не призначать інавгурацію на 19 травня або іншу компромісну дату, то цим створять конфронтацію між новообраним президентом Зеленським і парламентом. У команді Зеленського домінуватиме позиція, що з нинішньою Верховною Радою ні про що не домовишся, треба йти на дострокові вибори.

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Як говорить Фесенко, є відчуття, що у Зеленського на формально-юридичні нюанси не дуже звертають увагу. У цьому перший ризик – юридичний, який може потім зіграти проти Зеленського. Другий ризик – політичний. Для Зеленського принципово важливо, щоб рішення про розпуск було підтримано урядом і ЦВК.

Якщо парламент і уряд не підтримають указ про розпуск, назвуть його протиправним і антиконституційним, це означає виникнення політичної кризи. Провести вибори буде складно. Якщо команда Зеленського програє, то це стане клеймом слабкого президента,

– вважає Володимир Фесенко.

Це, зауважує експерт, може призвести до поступового обмеження повноважень президента – реальної і неформальної влади. Фахівець наголошує: командам Порошенка і Зеленського треба починати переговори про передачу влади. А між ними немає ніякої взаємодії, що погано.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня. У Верховній Раді вже зареєстрували кілька постанов щодо дати інавгурації Зеленського. Позафракційні нардепи Сергій Міщенко та Віктор Балога пропонують провести церемонію 19 травня, Віталій Купрій – 20 травня, а члени БПП Олександр Сугоняко та Сергій Каплін – 19 травня та 1 червня.