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      ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО КОНФЛИКТ В ПЦУ

      Есть несколько рисков для Зеленского в случае роспуска парламента, – эксперт

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      У Зеленского хотят досрочных выборов, но это может ослабить нового президента
      У Зеленского хотят досрочных выборов, но это может ослабить нового президента / 24 канал

      Если нардепы не назначат инаугурацию Зеленского на 19 мая, то новоизбранный президент может инициировать досрочные выборы парламента. Но этот сценарий сложный и рискованный.

      Такое мнение 24 каналу высказал глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте больше в статье: Роспуск парламента: удастся ли Зеленскому дожать Порошенко?

      Оттянуть мгновение прощания с президентской должностью личное желание Порошенко. А видеопетиция команды Зеленского за проведение досрочных выборов – еще один элемент психологического давления на депутатов,
      отмечает Владимир Фесенко.

      Что известно о возможном роспуске парламента? Согласно Конституции Украины, президент может досрочно распустить парламент, но это нужно сделать не позднее, чем за полгода до окончания срока полномочий Рады. Каденция действующего созыва парламента продолжается до 27 ноября. Соответственно распустить Верховную Раду возможно только до 27 мая. Любой роспуск парламента после 27 мая будет неконституционным. Команда Зеленского запустила видеопетицию о роспуске Верховной Рады. Чтобы эту петицию рассмотрел новоизбранный глава государства, видео должно набрать миллион просмотров.

      Видеопетиция о роспуске Рады: видео

       

      По мнению политолога, сценарий досрочных выборов сложный и рискованный. Если нардепы не назначат инаугурацию на 19 мая или другую компромиссную дату, то этим создадут конфронтацию между новоизбранным президентом Зеленским и парламентом. В команде Зеленского будет доминировать позиция, что с нынешней Верховной Радой ни о чем не договоришься, надо идти на досрочные выборы.

      Читайте также: Какие юридические последствия имеет видеопетиция Зеленского о роспуске Рады

      Как говорит Фесенко, есть ощущение, что у Зеленского на формально-юридические нюансы не очень обращают внимание. В этом первый риск – юридический, который может потом сыграть против Зеленского. Второй риск – политический. Для Зеленского принципиально важно, чтобы решение о роспуске было поддержано правительством и ЦИК.

      Если парламент и правительство не поддержат указ о роспуске, назовут его противоправным и антиконституционным, это означает возникновение политического кризиса. Провести выборы будет сложно. Если команда Зеленского проиграет, то это станет клеймом слабого президента,
      – считает Владимир Фесенко.

      Это, отмечает эксперт, может привести к постепенному ограничению полномочий президента – реальной и неформальной власти. Специалист подчеркивает: командам Порошенко и Зеленского нужно начинать переговоры о передаче власти. А между ними нет никакого взаимодействия, что плохо.

      Когда состоится инаугурация Зеленского? Согласно законодательству, инаугурация новоизбранного президента Владимира Зеленского должна состояться не позднее чем через 30 дней после официального объявления ЦИК результатов выборов. Поэтому, официально Зеленский станет президентом не позднее 3 июня. В Верховной Раде уже зарегистрировали несколько постановлений относительно даты инаугурации Зеленского. Внефракционные нардепы Сергей Мищенко и Виктор Балога предлагают провести церемонию 19 мая, Виталий Куприй – 20 мая, а члены БПП Александр Сугоняко и Сергей Каплин – 19 мая и 1 июня.

      Верховна Рада

       

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Петр Порошенко Инаугурация Зеленского Верховная Рада Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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