Дата инаугурации Зеленского: в Верховную Раду внесли уже три постановления

В Верховной Раде уже зарегистрировали три постановления о дате инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Соответствующие законопроекты внесли внефракционные нардепы Сергей Мищенко, Виктор Балога и Виталий Куприй. Первые два предлагают провести мероприятие 19 мая, а третий – 20 числа.

Первым предложил провести инаугурацию 19 мая 2019 года Сергей Мищенко. Его "Проект постановления о проведении торжественного заседания Верховной Рады Украины, посвященного принесению присяги украинскому народу новоизбранным президентом Украины" был зарегистрирован 3 мая.

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19 мая – символическая дата для инаугурации. Инаугурация президента, избранного на свободных выборах, в стране, которая с оружием в руках защищает свою землю – это наоборот честь погибших в борьбе за независимость. И это очень символично! Поскольку принесение присяги украинскому народу является обязательным условием вступления в должность президента Украины, то представители нынешней пока действующей власти делают все возможное, чтобы отсрочить дату инаугурации, а значит и избранного президента право распустить Верховную Раду и назначить досрочные парламентские выборы,

– пояснил политик свой шаг.

По его убеждению, умышленное затягивание свидетельствует о том, насколько председателю парламента Парубию и его команде хочется как можно дольше продержаться на своих должностях. Поэтому и прибегали они к нарушениям, в частности, отказавшись предыдущие разы регистрировать это постановление.

Кроме того, он обнародовал статистику, сколько раньше проходило со дня выборов до дня инаугурации. Согласно этим данным, если инаугурацию Зеленского назначат на 19 мая, пройдет 28 дней. Заметим, что это пока больше всех других гарантов, правда, столько же дней есть и у Ющенко, "но тогда было три тура и суды".

Позже к требованию Зеленского провести инаугурацию 19 мая присоединился Виктор Балога. Его проект постановления, с похожим к документу Мищенко названием, в парламенте был зарегистрирован 6 мая.

Нет, это не просьба команды Зеленского. Я реально с ним не знаком, и ни с кем из его штаба ни о чем не говорил. Это моя личная инициатива. Моя мотивация проста – если новая команда хочет как можно раньше начать работы, то в этом нет ничего плохого. Даже если Зеленский хочет это сделать, чтобы иметь время на роспуск парламента, то лично я этого не боюсь,

– отметил он.

Как подчеркнул парламентарий, никто из политиков не должен бояться выборов. При этом никто из политиков не должен держаться за кресло – лишняя неделя у власти не спасет ни Порошенко, ни его команду: он имел пять лет

"Если мы как депутаты работали хорошо – народ изберет нас снова. А если мы пришли в Раду, чтобы переодеться в дорогой костюм и купить крутую машину, то в следующем созыве будут другие люди", – добавил Балога.

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Третье постановление о дате инаугурации Зеленского внес Виталий Куприй. Сначала он требовал, чтобы Зеленский принес присягу в качестве президента Украины 19 мая, однако впоследствии решил изменить дату инаугурации на один день, то есть на 20 мая. Дело в том, что 19 мая в Украине отмечают День памяти жертв политических репрессий. Зарегистрирован законопроект №10270-2 был 7 мая.

Отметим, еще до второго тура президентских выборов Куприй в Раде объявил о создании межфракционного объединения "За следующего президента Зеленского!" Как объяснял он такой шаг, "терпеть" Порошенко больше нельзя, а надо поддержать "новую кровь". По его словам, сформировали объединение "несколько депутатов", но фамилий нардеп не назвал.

Что сейчас известно о вопросе даты инаугурации Зеленского?

30 апреля Центральная избирательная комиссия официально объявила о победе Зеленского на выборах президента Украины. За него проголосовали более 73% избирателей, а уже 3 мая официальное издание Верховной Рады "Голос Украины" их опубликовало. Согласно закону, не позднее чем за 30 дней должна состояться инаугурация новоиспеченного гаранта, то есть до 3 июня.



В команде Зеленского ранее заявляли, что инаугурация должна состояться как можно раньше (вероятными датами они называли 28 или 30 мая), ибо тот в таком случае сможет распустить парламент. Правда, через некоторое уже начали настаивать на 19 мая. Однако конкретная дата проведения инаугурации станет известной только после того, как ее определит Верховная Рада или сам председатель парламента. Ближайшее пленарное заседание по этому вопросу должно состояться с 14 по 17 мая. Спикер Парубий уверял, что будет делать все, чтобы это произошло как можно быстрее, поэтому дату инаугурации Зеленского Рада может объявить уже 14 мая.





Когда Зеленский станет президентом: инфографика 24 канала