Дата інавгурації Зеленського: до Верховної Ради внесли вже три постанови

У Верховній Раді вже зареєстрували три постанови щодо дати інавгурації обраного президента України Володимира Зеленського. Відповідні законопроекти внесли позафракційні нардепи Сергій Міщенко, Віктор Балога та Віталій Купрій. Перші два пропонують провести захід 19 травня, а третій – 20 числа.

Першим запропонував провести інавгурацію 19 травня 2019 року Сергій Міщенко. Його "Проект постанови про проведення урочистого засідання Верховної Ради України, присвяченого складенню присяги українському народові новообраним президентом України" було зареєстровано 3 травня.

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19 травня – символічна дата для інавгурації. Інавгурація президента, вибраного на вільний виборах, в країні, яка із зброєю в руках боронить свою землю – це навпаки вшанування тих, хто загинув в боротьбі за Незалежність. І це дуже символічно! Оскільки складення присяги українському народові є обов'язковою умовою вступу на посаду президента України, то представники нинішньої поки чинної влади роблять все можливе, аби відтермінувати дату інавгурації, відтак і обраного президента права розпустити Верховну Раду та призначити дострокові парламентські вибори,

– пояснив політик свій крок.

На його переконання, навмисне затягування свідчить про те, наскільки голові парламенту Парубію та його команді хочеться якнайдовше протриматися на своїх посадах. Тому і вдавались вони до порушень, зокрема відмовившись попередні рази реєструвати цю постанову.

Крім того, він оприлюднив статистику, скільки раніше минало від дати виборів до дня інавгурації. Відповідно до цих даних, якщо інавгурацію Зеленського призначать на 19 травня, то мине 28 днів. Зауважимо, що це поки найбільше за усіх інших гарантів, щоправда стільки ж днів є і в Ющенка, "але тоді було три тури та суди".

Згодом до вимоги Зеленського провести інавгурацію 19 травня приєднався Віктор Балога. Його проект постанови, зі схожою до документу Міщенка назвою, у парламенті було зареєстровано 6 травня.

Ні, це не прохання команди Зеленського. Я реально з ним не є знайомим і ні з ким з його штабу ні про що не говорив. Це моя особиста ініціатива. Моя мотивація проста — якщо нова команда хоче якомога раніше розпочати роботи, то в цьому немає нічого поганого. Навіть, якщо Зеленський хоче це зробити, щоб мати час на розпуск парламенту, то особисто я цього не боюся,

– зауважив він.

Як підкреслив парламентар, ніхто з політиків не повинен боятися виборів. Водночас ніхто з політиків не має триматися за крісло – лишній тиждень при владі не врятує ні Порошенка, ні його команду: він мав п‘ять років

"Якщо ми як депутат працювали добре — народ обере нас знову. А якщо ми прийшли в Раду, щоб перевдягнутися в дорогий костюм і купити круту машину, отже в наступному скликанні будуть інші люди", – додав Балога.

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Третю постанову щодо дати інавгурації Зеленського вніс Віталій Купрій. Спершу він вимагав, аби Зеленський склав присягу як президент України 19 травня, проте згодом вирішив змінити дату інавгурації на один день, тобто на 20 травня. Річ у тім, що 19 травня в Україні відзначають День пам’яті жертв політичних репресій. Зареєстровано законопроекту №10270-2 було 7 травня.

Зауважимо, ще до другого туру президентських виборів Купрій у Раді оголосив про створення міжфракційного об’єднання "За наступного президента Зеленського!" Як пояснював він такий крок, "терпіти" Порошенка більше не можна, а треба підтримати "нову кров". За його словами, сформували об'єднання "декілька депутатів", але прізвищ нардеп не назвав.

Що наразі відомо про питання дати інвагурації Зеленського?30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.



У команді Зеленського раніше заявляли, що інавгурація має відбутися якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Щоправда, за деякий вже почали наполягати на 19 травня. Проте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту. Найближче пленарне засідання з цього питання має відбутися з 14-го по 17 травня. Спікер Парубій, запевняв, що робитиме все, аби це відбулося якнайшвидше, відтак дату інавгурації Зеленського Рада може оголосити вже 14 травня.





Коли Зеленський стане президентом: інфографіка 24 каналу