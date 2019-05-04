Зеленський зустрівся з Парубієм і головами фракцій: про що говорили сторони

Новообраний президент Володимир Зеленський провів зустріч з керівниками парламентського процесу в Україні. Основною темою зустрічі була дата інавгурації новоспеченого гаранта. Щоправда, сторони ще обговорили низку інших важливих моментів.

4 травня голова Верховної Ради Андрій Парубій і голови фракцій українського парламенту зустрілися з обраним президентом Володимиром Зеленським, аби обговорити низку питань, зокрема й дату інавгурації.

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Як зауважив голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк у коментарі 24 каналу, під час заходу відбувся обмін думками щодо налагодження співпраці між гілками влади.

Новообраний президент Володимир Зеленський запропонував дату, яка підходить йому, – 19 травня. Парламент узяв це до відома. Але насправді формальне рішення з боку і фракцій, і парламенту буде ухвалено наступного пленарного тижня (триватиме з 14 по 17 травня – 24 канал), бо тоді власне відбудеться пленарне засідання та будуть присутніми всі фракції,

– підкреслив він.

Також Березюк окреслив позицію "Самопомочі" щодо питання дати інавгурації майбутнього президента.

"Щодо нашої позиції, чим раніше президент візьме відповідальність за управління державою, тим краще для держави. І він зможе реалізувати свої обіцянки, які він давав перед виборами. Тому не бачу причини не підтримати цю позицію", – наголосив голова фракції "Самопоміч".

За його словами, Андрій Парубій, зі свого боку, запевнив, що робитиме все, аби ця процедура пройшла якнайшвидше. До прикладу, дасть доручення ще у понеділок, 13 травня, комітету розглянути це питання.

Сторони під час зустрічі обговорили й низку інших важливих моментів, щоправда поверхнево.

Зокрема, питання боргу перед людьми. Ми як "Самопоміч" говорили про скасування недоторканості абсолютно феодальної та про закон щодо виборів до Верховної Ради, тобто, якщо оновлювати, то треба оновлювати на базі нового закону. Складається таке враження, що представники олігархічних кіл у парламенті не дуже хочуть ухвалювати цей закон. Також говорили коротко й про міжнародну політику – щодо мінських угод (які перебувають у стагнації через деструктивну позицію Росії) та щодо співпраці з західними партнерами,

– додав Березюк.

Зауважимо, що Зеленський на зустрічі був з трьома членами своєї команди (зокрема, були присутніми продюсер студії "Квартал 95" Сергій Шефір і так званий "юрист Коломойського" Андрій Богдан), але, як переконує Олег Березюк, практично самостійно вів дискусію.

"Те, що новообраний президент завітав до парламенту та провів першу дискусію з керівниками парламентського процесу в Україні – це достатньо нове, свіже та позитивне явище щодо державотворення", – підсумував голова фракції "Самопоміч".

Також зустріч з Андрій Парубієм і головами фракцій у коментарі журналістам прокоментував Володимир Зеленський. За його словами, оскільки це знайомство було першим, тому ще рано говорити про якісь тісні взаємини.

"До речі, усі сказали, що це дуже добре, таке вони бачать уперше — що президент до них приїхав. Обговорювали спокійно, за столом", — зазначив новообраний президент під час спілкування з журналістами.

Депутат від групи "Відродження" Віктор Бондар стверджує, що присутніх голів фракцій цікавили питання розпуску парламенту та зміна виборчої системи (мажоритарка чи списки), але Зеленський не дав на них прямих відповідей.

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"Побачили, що прямої відповіді від Зеленського немає. Він також намагається намацати, як поводитиметься Рада", — каже парламентар.

За словами першого заступника голови Верховної Ради Ірини Геращенко, зустріч тривала 1,5 години. На ній були присутніми фактично представники всіх фракцій (на рівні керівників чи заступників): зокрема, від "Народного фронту" були 3 представники, натомість від "Радикальної партії" – нікого.

Як я і прогнозувала раніше, 14 травня Верховна Рада оперативно проголосує постанову, в якій буде визначено офіційну дату інавгурації. Точну дату наразі не назву, її все ж має визначити парламент , і проголосувати. Все відбудеться у чіткій відповідності до закону та у визначені законом терміни. Загалом зустріч пройшла в конструктивній атмосфері,

– розповіла парламентарка.

Під час зустрічі вона наголошувала передусім на темі зовнішньою агресії РФ проти України.

"Вже першим викликом для новообраної команди стане червень, коли в ЄС будуть дискусіі щодо продовження санкцій, і важливо домогтися їхньої пролонгації", – заявила Геращенко.

Напередодні Володимир Зеленський телефоном поговорив із канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Останній охарактеризував перемовини як дружні та заявив, що Україна залишається важливим партнером для Австрії та Євросоюзу. Також він порозмовляв з сенатором-республіканцем США Робом Портманом.

Що наразі відомо про питання дати інвагурації Зеленського? 30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців, а вже 3 травня офіційне видання Верховної Ради "Голос України" їх опублікувало. Відповідно до закону, не пізніше ніж за 30 днів має відбутися інавгурацію новоспеченого гаранта, тобто до 3 червня.



У команді Зеленського хочуть, аби інавгурація відбулася якомога раніше (імовірними датами вони називали 28 або 30 травня), бо той у такому разі матиме змогу розпустити парламент. Поте конкретна дата проведення інавгурації стане відомою лише після того, як її визначить Верховна Рада або сам голова парламенту.





Коли Зеленський стане президентом: інфографіка 24 каналу