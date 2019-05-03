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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ
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      ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ МОВНЕ ПИТАННЯ ІГОР КОЛОМОЙСЬКИЙ

      У нас була дружня розмова: про що говорив канцлер Австрії із Зеленським

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      Себастьян Курц
      Себастьян Курц / AP

      Новообраний президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Останній охарактеризував перемовини як дружні та висловив підтримку нашій країні.

      Курц зазначив, що Україна залишається важливим партнером для Австрії та Євросоюзу. Тож нашу країну і надалі підтримуватимуть у впроваджень реформ і боротьбі з корупцією. 

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      Австрійський канцлер згадав і про мінські угоди, наголосивши у досягненні поступу у питанні на користь територіальної цілісності та суверенітету України. 

      2 травня Зеленський мав розмову із сенатором-республіканцем США Робом Портманом. Останній привітав Зеленського із новою посадою. Портман зазначив, що вони мають спільне бачення мирної, процвітаючої України, "вільної від корупції та зловмисного впливу Росії". Також висловив сподівання на тісну співпрацю з майбутнім Президентом України продовж наступних років.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Австрія Володимир Зеленський
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