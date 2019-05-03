У нас була дружня розмова: про що говорив канцлер Австрії із Зеленським
Новообраний президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Останній охарактеризував перемовини як дружні та висловив підтримку нашій країні.
Курц зазначив, що Україна залишається важливим партнером для Австрії та Євросоюзу. Тож нашу країну і надалі підтримуватимуть у впроваджень реформ і боротьбі з корупцією.
Читайте також: Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну
Австрійський канцлер згадав і про мінські угоди, наголосивши у досягненні поступу у питанні на користь територіальної цілісності та суверенітету України.
2 травня Зеленський мав розмову із сенатором-республіканцем США Робом Портманом. Останній привітав Зеленського із новою посадою. Портман зазначив, що вони мають спільне бачення мирної, процвітаючої України, "вільної від корупції та зловмисного впливу Росії". Також висловив сподівання на тісну співпрацю з майбутнім Президентом України продовж наступних років.