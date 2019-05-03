У нас була дружня розмова: про що говорив канцлер Австрії із Зеленським

Новообраний президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову із канцлером Австрії Себастьяном Курцом. Останній охарактеризував перемовини як дружні та висловив підтримку нашій країні.

Курц зазначив, що Україна залишається важливим партнером для Австрії та Євросоюзу. Тож нашу країну і надалі підтримуватимуть у впроваджень реформ і боротьбі з корупцією.

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Австрійський канцлер згадав і про мінські угоди, наголосивши у досягненні поступу у питанні на користь територіальної цілісності та суверенітету України.

Hatte heute ein freundschaftliches Telefonat mit dem designierten Präsidenten der #Ukraine Volodymyr Zelenskiy @VoZelenskiy. Die Ukraine bleibt ein wichtiger Partner für Österreich und EU, wir werden #Reformen und Kampf gegen die #Korruption weiter aktiv unterstützen. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) 3 травня 2019 р.

2 травня Зеленський мав розмову із сенатором-республіканцем США Робом Портманом. Останній привітав Зеленського із новою посадою. Портман зазначив, що вони мають спільне бачення мирної, процвітаючої України, "вільної від корупції та зловмисного впливу Росії". Також висловив сподівання на тісну співпрацю з майбутнім Президентом України продовж наступних років.