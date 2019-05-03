Інавгурація Зеленського: хто зі світових лідерів може приїхати в Україну

На інавгурацію новообраного Президента України Володимира Зеленського вже запрошено кількох міжнародних лідерів, які вітали його з перемогою на виборах. Дата події поки невідома, але вона повинна відбутися до 3 червня.

Про це розповів радник Зеленського, колишній міністр фінансів країни Олександр Данилюк у Брюсселі.

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Уже запрошення (на інавгурацію – 24 канал) були неформально зроблені. Дуже багато лідерів вітали президента Володимира Зеленського з успіхом на виборах і були певні запрошення вже зроблені. Тут вже організаційне питання, бо ми наразі не знаємо дату інавгурації,

– сказав Данилюк.

Радник новообраного президента пояснив, що дату інавгурації Зеленського має визначити Верховна Рада.

"Коли буде зрозуміла дата, ми будемо визначатися і з форматом інавгурації, хто приїде, і які будуть наші перші візити. Тут може бути або ми обираємо, або насправді є вже певний графік подій за кордоном, в яких Президент має брати участь. Зокрема, це "нормандський формат". Є глобальні зустрічі, у яких ми будемо брати участь", – розповів він.

Зеленського з перемогою привітали такі світові лідери:



- президент США Дональд Трамп;

- канцлер Німеччини Ангела Меркель;

- канцлер Австрії Себастіан Курц;

- голова Європейської Ради Дональд Туск;

- президент Польщі Анджей Дуда;

- генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг;

- президент Франції Еммануель Макрон;

- прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо;

- президент Білорусі Олександр Лукашенко;

- президент Молдови Ігор Додон;

- президент Литви Даля Грібаускайте;

- прем’єр-міністерка Великої Британії Тереза Мей;

- президент Азербайджану Ільхам Алієв;

- прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу;

- прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте;

- президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган та інші.

Ймовірно, саме когось з цих лідерів і запросив Зеленський на свою інавгурацію в Україну.

Коли відбудеться інавгурація Зеленського?Згідно із законодавством, інавгурація новообраного президента Володимира Зеленського має відбутись не пізніше ніж через 30 днів від офіційного оголошення ЦВК результатів виборів. Тому, офіційно Зеленський стане президентом не пізніше 3 червня.



У команді майбутнього гаранта переконані, що інавгурація Зеленського може відбутись 28 або 30 травня, щоб він не зміг розпустити Верховну Раду. Адже тоді до парламентських виборів залишиться менше півроку.





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