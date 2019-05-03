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      Чи можлива інавгурація Зеленського на стадіоні: аналіз юристів

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      Інавгурація Володимира Зеленського
      Інавгурація Володимира Зеленського / З відкритих джерел

      Результати волевиявлення українців вже опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голосі України". За підсумками другого туру виборів новообраним президентом України став Володимир Зеленський. Згідно з українським законодавством, інавгурація президента має відбутись не пізніше ніж через 30 днів після оприлюднення результатів виборів в офіційних виданнях.

      Раніше в ЗМІ з’явилась інформація про те, що в штабі лідера президентських перегонів планують нестандартну інавгурацію. В ЗМІ припускали – йдеться про стадіон. Де згідно з вимогами закону має відбутись інавгурація і чи можливо її провести на стадіоні – журналістка 24 каналу з’ясувала у юристів.

      Відійти від стандартів

      Булаву, яка є одним з церемоніальних президентських клейнодів, Володимир Зеленський повинен отримати під час інавгурації. Урочиста церемонія має відбутись у Верховній Раді, так твердять експерти. Проте, на думку юристів, не все так однозначно. На їх переконання складання новообраним президентом присяги (з цього моменту починаються його повноваження) можливе як у Верховній Раді Україні, так і поза її межами, зокрема на стадіоні.

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      Партнер правничої групи "Colares" Олександр Вовк переконує, що новообраний Президент України вступає на пост не пізніше, ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складання присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України. Так говорить стаття 104 Основного Закону.

      Діяльність народних служителів регулюється окремим законом – "Про Регламент Верховної Ради України". Стаття 2 регламенту передбачає, що український парламент проводить свої засідання у будинку Верховної Ради (за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 5). Однак за рішенням ВРУ, ухваленим більшістю народних депутатів від конституційного складу законодавчого органу, її засідання можуть проводитися в іншому місці. Статтею 9 Конституції передбачено, що засідання парламенту можуть бути як пленарними, так і урочистими,
      – зазначає Олександр Вовк.

      Підстав для проведення урочистих засідань є дві:

      – складання присяги новообраними народними депутатами перед відкриттям першої сесії;

      – складання присяги новообраним президентом за результатами проведення як чергових, так і позачергових виборів.

      Окрім цього, статтею 164 закону України "Про Регламент Верховної Ради України" визначено місце складання присяги новообраним Президентом України – зал засідань Верховної Ради, якщо депутати не ухвалять інше рішення.

      інавгурація Володимира Зеленського
      Коли має відбутись інавгурація Володимира Зеленського 

      Слід зазначити, що для участі в урочистому засіданні українського парламенту з приводу складання присяги новообраним Президентом України запрошуються голова Центральної виборчої комісії, голова Конституційного Суду та інші гості, списки яких голова Верховної Ради узгоджує з новообраним президентом та головою Конституційного Суду України.

      Відкриття урочистого засідання здійснюється головою Верховної Ради, а в разі відсутності – його першим заступником чи заступником.

      Оскарженню не підлягає?

      Для проведення інавгурації на стадіоні новообраному президенту знадобиться згода не менше ніж 226 народних депутатів. У випадку отримання такої згоди підстав для оскарження в судовому порядку місця проведення інавгурації не буде,
      – говорить Олександр Вовк.

      Керуючий партнер АО "Чудовський і партнери" Ігор Чудовський погоджується з колегою і додає, що ані закон "Про вибори Президента України", ані Конституція не визначають конкретне місце складання присяги новообраним Президентом України.

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      Слід звернутися до Закону "Про Регламент Верховної Ради України", де зазначається, що урочисте засідання Верховної Ради з приводу складення присяги новообраним Президентом України проводиться в залі засідань Верховної Ради, якщо Верховною Радою не прийнято іншого рішення, – додає Ігор Чудовський.

      Дата і час проведення урочистого засідання ВРУ визначаються за погодженням з новообраним Президентом України, тому можна припустити, що і місце проведення урочистого засідання може погоджуватись з ним же.

      Аналізуючи можливі варіанти інавгурації Володимира Зеленського, варто згадати, як складав присягу другий Президент України Леонід Кравчук у 1999 році. Тоді урочисте засідання Верховної Ради проводили у столичному Палаці "Україна".

      "Складання присяги новообраним Президентом України навіть на стадіоні може бути цілком можливим та законним, для цього достатньо Верховній Раді прийняти відповідне рішення та силовим структурам подбати про безпеку цього заходу, і якщо зважати на минулий досвід проведення дебатів на НСК "Олімпійський", питання безпеки цілком можна вирішити", – резюмує Ігор Чудовський.

       

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      Інавгурація Зеленського: ймовірна дата
      сьогодні
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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Статті Інавгурація Зеленського
      Джерело: 24 канал
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