Возможна ли инаугурация Зеленского на стадионе: анализ юристов

Результаты волеизъявления украинцев уже опубликованы в официальном парламентском издании "Голос Украины". По итогам второго тура выборов новоизбранным президентом Украины стал Владимир Зеленский. Согласно украинскому законодательству, инаугурация президента должна состояться не позднее чем через 30 дней после обнародования результатов выборов в официальных изданиях.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в штабе лидера президентской гонки планируют нестандартную инаугурацию. В СМИ предполагали – речь идет о стадионе. Где в соответствии с требованиями закона должна состояться инаугурация и возможно ли ее провести на стадионе – журналистка 24 канала выяснила у юристов.

Отойти от стандартов

Булаву, которая является одним из церемониальных президентских клейнодов, Владимир Зеленский должен получить во время инаугурации. Торжественная церемония должна состояться в Верховной Раде, так утверждают эксперты. Однако, по мнению юристов, не все так однозначно. По их убеждению принятие новоизбранным президентом присяги (с этого момента начинаются его полномочия) возможно как в Верховной Раде Украины, так и за ее пределами, в частности на стадионе.

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Партнер юридической группы "Colares" Александр Вовк утверждает, что новоизбранный Президент Украины заступает на пост не позднее чем через тридцать дней после официального объявления результатов выборов, с момента принятия присяги народу на торжественном заседании Верховной Рады. Приведение Президента Украины к присяге осуществляет Председатель Конституционного Суда Украины. Так гласит статья 104 Основного Закона.

Деятельность народных служителей регулируется отдельным законом – "О Регламенте Верховной Рады Украины". Статья 2 регламента предусматривает, что украинский парламент проводит свои заседания в здании Верховной Рады (по адресу: г. Киев, ул. Грушевского, 5). Однако по решению ВРУ, принятым большинством народных депутатов от конституционного состава законодательного органа, его заседания могут проводиться в другом месте. Статьей 9 Конституции предусмотрено, что заседания парламента могут быть как пленарными, так и торжественными,

– отмечает Александр Вовк.

Оснований для проведения торжественных заседаний есть два:

– принятие присяги новоизбранными народными депутатами перед открытием первой сессии;

– принятие присяги новоизбранным президентом по результатам проведения как очередных, так и внеочередных выборов.

Кроме этого, статьей 164 закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины" определено место присяги новоизбранным Президентом Украины – зал заседаний Верховной Рады, если депутаты не примут иное решение.



Когда должна состояться инаугурация Владимира Зеленского

Следует отметить, что для участия в торжественном заседании украинского парламента по поводу присяги новоизбранным Президентом Украины приглашаются председатель Центральной избирательной комиссии, председатель Конституционного Суда и другие гости, списки которых председатель Верховной Рады согласовывает с новоизбранным президентом и председателем Конституционного Суда Украины.

Открытие торжественного заседания осуществляется председателем Верховной Рады, а в случае отсутствия – его первым заместителем или заместителем.

Обжалованию не подлежит?

Для проведения инаугурации на стадионе новоизбранному президенту понадобится согласие не менее 226 народных депутатов. В случае получения такого согласия оснований для обжалования в судебном порядке места проведения инаугурации не будет,

– говорит Александр Вовк.

Управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры" Игорь Чудовский соглашается с коллегой и добавляет, что ни закон "О выборах Президента Украины", ни Конституция не определяют конкретное место присяги новоизбранным Президентом Украины.

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Следует обратиться к Закону "О Регламенте Верховной Рады Украины", где отмечается, что торжественное заседание Верховной Рады по поводу принесения присяги новоизбранным Президентом Украины проводится в зале заседаний Верховной Рады, если Верховной Радой не принято иное решение, – добавляет Игорь Чудовский.

Дата и время проведения торжественного заседания ВРУ определяются по согласованию с новоизбранным Президентом Украины, поэтому можно предположить, что и место проведения торжественного заседания может соглашаться с ним же.

Анализируя возможные варианты инаугурации Владимира Зеленского, стоит вспомнить, как принимал присягу второй Президент Украины Леонид Кучма в 1999 году. Тогда торжественное заседание Верховной Рады проводили в столичном Дворце "Украина".

"Принятие присяги новоизбранным Президентом Украины даже на стадионе может быть вполне возможным и законным, для этого достаточно Верховной Раде принять соответствующее решение и силовым структурам позаботиться о безопасности этого мероприятия, и если учитывать прошлый опыт проведения дебатов на НСК "Олимпийский", вопросы безопасности вполне можно решить", – резюмирует Игорь Чудовский.