Инаугурация Зеленского: команда будущего президента готовит "фишечки"

Команда Владимира Зеленского уже готовится к его инаугурации и думает над некоторыми "фишечками". Правда, уверяют они, в целом все будет происходить в соответствии с официальной процедурой.

По словам сценариста "Квартала 95" Юрия Костюка, точную дату инаугурации они пока не знают, поскольку ее должна назначить Верховная Рада, передает "Украинская правда".

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В день инаугурации в Верховную Раду придем. Мы, кстати, думали, можно ли вывести депутатов в другое место на инаугурацию, но для этого надо менять регламент. Есть исторические процедуры, которые мы должны уважать и выполнять. А потом – мы еще что-то придумаем,

– отметил он.

По словам представителя команды Зеленского, сейчас они находятся в процессе обсуждения.

"Не хочу раскрывать все секреты. Я думаю, что такой инаугурации еще не было. Могу сказать, что будет что-то интересное", – подытожил Костюк.

Согласно закону, инаугурация Владимира Зеленского, победившего на выборах президента 2019 года, должна состояться до 3 июня. Зато в его команде считают, что мероприятие должно пройти 28 или 30 мая, чтобы гарант смог распустить Верховную Раду, поскольку до парламентских выборов осенью останется меньше полугода.

Относительно места инаугурации, то букмекеры уже начали принимать ставки. Наиболее вероятным местом пока является Верховная Рада. Также рассматриваются такие варианты, как Майдан Независимости в Киеве, Мариинский дворец и даже НСК "Олмпийский".



Когда может произойти инаугурация Зеленского