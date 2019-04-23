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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ НАБУ

      Пошаговый путь Зеленский представит после инаугурации, – представитель штаба

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      Одержав победу в президентских выборах, Владимир Зеленский и его команда получили невероятный мандат от украинцев. Они намерены воплотить в реальность все свои предложения и уже заверили, что будут действовать в рамках закона. А конкретный пошаговый путь изменений сам президент представит сразу после инаугурации.

      Об этом в прямом эфире 24 каналу рассказал Святослав Юраш, представитель штаба Владимира Зеленского.

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      Он отметил, что в Украине президент не имеет всей власти, а является лишь одним из ее источников. Процесс изменений начнется уже, но будет реализовываться тогда, когда будет вся возможность это делать.

      Сразу брать этот процесс на нашу сторону невозможно. Ведь сама система борется против этого и старается отбросить все возможности этого президента осуществлять свою деятельность,
      – отметил Юраш.

      По его словам, есть волна людей, которые пытаются сказать: если в первый день ничего нет, то и не будет. "Но это – ложь, стимулированная теми старыми элитами, которые хотят показать что у них не получилось, поэтому не получится и у нас", – убежден представитель штаба Зеленского.

      Мы обещали, что вопрос тарифов будет в конце решаться. Конечно, так и будет. Они будут воплощаться с возможностями, которые откроются с победой на парламентских выборах и других избирательных гонках, которые у нас на горизонте,
      – заверил он.

      И подчеркнул, что сейчас – только второй день после избрания и еще даже не было инаугурации.

      "Критика поступает не от наших ценителей, а от тех людей, которые хотят видеть, что мы проиграли. Ведь они в этом уверены. Самым их страхом является не наше поражение, а как раз то, что у нас все получится", – подытожил Юраш.

      Результати виборів
      Результаты президентских выборов

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      Теги: Выборы Президента 2019 Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Инаугурация Зеленского
      Источник: 24 канал
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