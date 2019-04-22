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      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах

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      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
      Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах / EPA-EFE/Stepan Franko

      ЦИК уже подсчитала 90,1% голосов. Владимир Зеленский сейчас получил 73,17% голосов, а Петр Порошенко – 24,5%. До 1 мая ЦИК должен официально назвать имя нового президента Украины. Инаугурация должна состояться не позднее, чем 3 июня.

      Мировые лидеры и первые лица Украины поздравили и выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому.

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      Андрей Парубий

      В начале согласительного совета ВРУ спикер парламента поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

      Я уважаю волю граждан и хочу поздравить Владимира Александровича с избранием на должность президента,
      – добавил Парубий.

      Он пожелал ему мудрости, твердости на том пути, которым идет украинское государство, "на том пути, который был определен совместно с Верховной Радой Украины в развитии Украинского государства".

      Андрей Парубий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах: смотрите видео

      Владимир Гройсман

      Премьер-министр Украины на Facebook-странице написал, что выборы прошли свободно и демократично. Гройсман поздравил Владимира Зеленского и поблагодарил за прошедшие 5 лет Петра Порошенко, потому что "было сделано много".

      Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины,
      – отметил Владимир Гройсман.

      Павел Климкин

      Министр иностранных дел Украины поздравил украинцев с демократическими выборами, а Владимира Зеленского с победой.

      Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться,
      – добавил Климкин.

      У себя на Facebook-странице Климкин запостил видео:

      Юлия Тимошенко

      Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также поздравила Украину с получением "еще одного шанса на изменения". Она назвала победу на выборах шоумена Владимира Зеленского таким шансом, какой был после Оранжевой революции и революции Достоинства. Тимошенко добавила, что "переменам и реформам" действующей власти "оценку дал народ от востока до запада".

      Тимошенко поздравила Зеленского с победой: смотрите видео

      Виктор Янукович

      Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал и скрывается в России, поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 21 апреля и назвал выбор украинцев "мудрым".

      Читайте также: В России отреагировали на результаты экзит-пола на выборах президента Украины

      Он не упустил возможности раскритиковать действующего главу государства и добавил, что в "ужасных страданиях" украинцев якобы виноват Порошенко и его соратники, которые проводили "политику ненависти и насилия". Также Янукович заявил, что перед Зеленским теперь стоят нелегкие задачи на посту президента Украины.

      Вместе с тем, спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского обойдется без таких поздравлений и поддержки.

      Онуфрий

      Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Он сказал, что Зеленский может рассчитывать на поддержку УПЦ МП. Глава УПЦ МП уверен, что новый президент не будет вмешиваться в дела церкви, а также в права и свободу верующих всех конфессий.

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      Александр Лукашенко

      Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, пожелав "крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа".

      Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом,
      – сказал Лукашенко.

      Лукашенко отметил, что страны не только продолжат, но и углубят сотрудничество. Также выразил надежду, что Зеленский как президент будет эффективным и будет способствовать "процветанию Украины, установления мира и гражданского согласия".

      Читайте также: Победа Зеленского на выборах: чего следует ожидать от него как президента Украины

      Дональд Трамп

      Президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах. Американский лидер заверил украинцев в том, что Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

      Ангела Меркель

      Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, пообещав Украине дальнейшую поддержку правительства Германии. Она добавила, что была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине.

      Желаю вам удачи и успехов в решении поставленных перед вами задач,
      – завершила поздравление Меркель.

      Себастиан Курц

      Канцлер Австрии также поздравил Владимира Зеленского с победой. Он отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества для дальнейшего углубления "добрых двусторонних отношений".

      Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией,
      – отметил Курц.

      Дональд Туск

      Глава Европейского Совета присоединился к поздравлениям Владимира Зеленского. Он добавил, что ЕС настроен и дальше поддерживать Украину.

      Свободные выборы и мирная смена власти – это сильная украинская демократия,
      – отметил Туск.

      Анджей Дуда

      Президент Польши поздравил Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу. Он надеется на улучшение диалога по историческим вопросам. Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит стойкость Украины на пути к евроатлантическому сообществу.

      Читайте также: Явка на президентских выборах-2019: сколько украинцев проголосовало

      Йенс Столтенберг

      Генеральный секретарь НАТО поздравил Владимира Зеленского с победой. Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

      Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества,
      – написал он.

      Эммануэль Макрон

      У себя на Facebook-странице Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции за поздравления и поддержку.

      Джастин Трюдо

      Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал свое поздравление в Twitter, где также поблагодарил канадских наблюдателей за работу.

      Я с нетерпением жду сотрудничества с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах,
      – подчеркнул политик.

      Хуан Гуайдо

      Лидер венесуэльской оппозиции тоже уже поздравил победителя президентской гонки в Украине. Он также отметил важность свободных выборов.

      Именно благодаря механизму свободных выборов люди способны выражать и воплощать свое стремление к переменам,
      – написал Гуайдо.

      Новость постоянно обновляется.

      національний екзит-пол вибори порошенко зеленськийРезультаты Национального экзит-пола президентских выборов

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      Теги: Владимир Зеленский Выборы Президента 2019 Новости Украины Новости политики Дональд Трамп Александр Лукашенко Виктор Янукович Андрей Парубий Павел Климкин Дональд Туск Анджей Дуда Венесуэла Владимир Гройсман Джастин Трюдо Йенс Столтенберг Эммануэль Макрон
      Источник: 24 канал
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