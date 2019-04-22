Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах
ЦИК уже подсчитала 90,1% голосов. Владимир Зеленский сейчас получил 73,17% голосов, а Петр Порошенко – 24,5%. До 1 мая ЦИК должен официально назвать имя нового президента Украины. Инаугурация должна состояться не позднее, чем 3 июня.
Мировые лидеры и первые лица Украины поздравили и выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому.
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Андрей Парубий
В начале согласительного совета ВРУ спикер парламента поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.
Я уважаю волю граждан и хочу поздравить Владимира Александровича с избранием на должность президента,
– добавил Парубий.
Он пожелал ему мудрости, твердости на том пути, которым идет украинское государство, "на том пути, который был определен совместно с Верховной Радой Украины в развитии Украинского государства".
Андрей Парубий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах: смотрите видео
Владимир Гройсман
Премьер-министр Украины на Facebook-странице написал, что выборы прошли свободно и демократично. Гройсман поздравил Владимира Зеленского и поблагодарил за прошедшие 5 лет Петра Порошенко, потому что "было сделано много".
Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины,
– отметил Владимир Гройсман.
Павел Климкин
Министр иностранных дел Украины поздравил украинцев с демократическими выборами, а Владимира Зеленского с победой.
Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться,
– добавил Климкин.
У себя на Facebook-странице Климкин запостил видео:
Юлия Тимошенко
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также поздравила Украину с получением "еще одного шанса на изменения". Она назвала победу на выборах шоумена Владимира Зеленского таким шансом, какой был после Оранжевой революции и революции Достоинства. Тимошенко добавила, что "переменам и реформам" действующей власти "оценку дал народ от востока до запада".
Тимошенко поздравила Зеленского с победой: смотрите видео
Виктор Янукович
Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал и скрывается в России, поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 21 апреля и назвал выбор украинцев "мудрым".
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Он не упустил возможности раскритиковать действующего главу государства и добавил, что в "ужасных страданиях" украинцев якобы виноват Порошенко и его соратники, которые проводили "политику ненависти и насилия". Также Янукович заявил, что перед Зеленским теперь стоят нелегкие задачи на посту президента Украины.
Вместе с тем, спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского обойдется без таких поздравлений и поддержки.
Онуфрий
Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Он сказал, что Зеленский может рассчитывать на поддержку УПЦ МП. Глава УПЦ МП уверен, что новый президент не будет вмешиваться в дела церкви, а также в права и свободу верующих всех конфессий.
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Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, пожелав "крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа".
Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом,
– сказал Лукашенко.
Лукашенко отметил, что страны не только продолжат, но и углубят сотрудничество. Также выразил надежду, что Зеленский как президент будет эффективным и будет способствовать "процветанию Украины, установления мира и гражданского согласия".
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Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах. Американский лидер заверил украинцев в том, что Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.
Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, пообещав Украине дальнейшую поддержку правительства Германии. Она добавила, что была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине.
Желаю вам удачи и успехов в решении поставленных перед вами задач,
– завершила поздравление Меркель.
Себастиан Курц
Канцлер Австрии также поздравил Владимира Зеленского с победой. Он отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества для дальнейшего углубления "добрых двусторонних отношений".
Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией,
– отметил Курц.
Дональд Туск
Глава Европейского Совета присоединился к поздравлениям Владимира Зеленского. Он добавил, что ЕС настроен и дальше поддерживать Украину.
Свободные выборы и мирная смена власти – это сильная украинская демократия,
– отметил Туск.
Анджей Дуда
Президент Польши поздравил Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу. Он надеется на улучшение диалога по историческим вопросам. Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит стойкость Украины на пути к евроатлантическому сообществу.
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Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО поздравил Владимира Зеленского с победой. Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.
Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества,
– написал он.
Эммануэль Макрон
У себя на Facebook-странице Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции за поздравления и поддержку.
Джастин Трюдо
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо обнародовал свое поздравление в Twitter, где также поблагодарил канадских наблюдателей за работу.
Я с нетерпением жду сотрудничества с вами для дальнейшего укрепления связей между Канадой и Украиной и создания новых возможностей для людей в обеих наших странах,
– подчеркнул политик.
Хуан Гуайдо
Лидер венесуэльской оппозиции тоже уже поздравил победителя президентской гонки в Украине. Он также отметил важность свободных выборов.
Именно благодаря механизму свободных выборов люди способны выражать и воплощать свое стремление к переменам,
– написал Гуайдо.
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Результаты Национального экзит-пола президентских выборов