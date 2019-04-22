Кто поздравил Владимира Зеленского с победой в президентских выборах

ЦИК уже подсчитала 90,1% голосов. Владимир Зеленский сейчас получил 73,17% голосов, а Петр Порошенко – 24,5%. До 1 мая ЦИК должен официально назвать имя нового президента Украины. Инаугурация должна состояться не позднее, чем 3 июня.

Мировые лидеры и первые лица Украины поздравили и выразили свою поддержку Владимиру Зеленскому.

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Андрей Парубий

В начале согласительного совета ВРУ спикер парламента поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах.

Я уважаю волю граждан и хочу поздравить Владимира Александровича с избранием на должность президента,

– добавил Парубий.

Он пожелал ему мудрости, твердости на том пути, которым идет украинское государство, "на том пути, который был определен совместно с Верховной Радой Украины в развитии Украинского государства".

Андрей Парубий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах: смотрите видео

Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины на Facebook-странице написал, что выборы прошли свободно и демократично. Гройсман поздравил Владимира Зеленского и поблагодарил за прошедшие 5 лет Петра Порошенко, потому что "было сделано много".

Мы должны по достоинству оценить достигнутое и в ответ на общественный запрос ускорить позитивные изменения. В этом я вижу залог успеха Украины,

– отметил Владимир Гройсман.

Павел Климкин

Министр иностранных дел Украины поздравил украинцев с демократическими выборами, а Владимира Зеленского с победой.

Сделаю все от меня зависящее, чтобы в переходный период за внешнюю политику можно было не волноваться,

– добавил Климкин.

У себя на Facebook-странице Климкин запостил видео:

Юлия Тимошенко

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко также поздравила Украину с получением "еще одного шанса на изменения". Она назвала победу на выборах шоумена Владимира Зеленского таким шансом, какой был после Оранжевой революции и революции Достоинства. Тимошенко добавила, что "переменам и реформам" действующей власти "оценку дал народ от востока до запада".

Тимошенко поздравила Зеленского с победой: смотрите видео

Виктор Янукович

Бывший президент Украины Виктор Янукович, который сбежал и скрывается в России, поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 21 апреля и назвал выбор украинцев "мудрым".

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Он не упустил возможности раскритиковать действующего главу государства и добавил, что в "ужасных страданиях" украинцев якобы виноват Порошенко и его соратники, которые проводили "политику ненависти и насилия". Также Янукович заявил, что перед Зеленским теперь стоят нелегкие задачи на посту президента Украины.

Вместе с тем, спикер штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков заявил, что команда Зеленского обойдется без таких поздравлений и поддержки.

Онуфрий

Глава Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий поздравил Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине. Он сказал, что Зеленский может рассчитывать на поддержку УПЦ МП. Глава УПЦ МП уверен, что новый президент не будет вмешиваться в дела церкви, а также в права и свободу верующих всех конфессий.

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Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины, пожелав "крепкого здоровья и осуществления всех планов на благо дружественного украинского народа".

Беларусь всегда была и останется для Украины предсказуемым партнером, надежным соседом и добрым другом,

– сказал Лукашенко.

Лукашенко отметил, что страны не только продолжат, но и углубят сотрудничество. Также выразил надежду, что Зеленский как президент будет эффективным и будет способствовать "процветанию Украины, установления мира и гражданского согласия".

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп позвонил Владимиру Зеленскому, чтобы поздравить его с победой на выборах. Американский лидер заверил украинцев в том, что Соединенные Штаты и впредь будут поддерживать усилия Украины по восстановлению территориальной целостности.

Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с победой на выборах президента, пообещав Украине дальнейшую поддержку правительства Германии. Она добавила, что была бы рада вскоре принять Зеленского в Берлине.

Желаю вам удачи и успехов в решении поставленных перед вами задач,

– завершила поздравление Меркель.

Себастиан Курц

Канцлер Австрии также поздравил Владимира Зеленского с победой. Он отметил, что с нетерпением ждет сотрудничества для дальнейшего углубления "добрых двусторонних отношений".

Я призываю президента Зеленского продолжить необходимые реформы, особенно в борьбе с коррупцией,

– отметил Курц.

Дональд Туск

Глава Европейского Совета присоединился к поздравлениям Владимира Зеленского. Он добавил, что ЕС настроен и дальше поддерживать Украину.

Свободные выборы и мирная смена власти – это сильная украинская демократия,

– отметил Туск.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) April 21, 2019

Анджей Дуда

Президент Польши поздравил Владимира Зеленского и пригласил его в Польшу. Он надеется на улучшение диалога по историческим вопросам. Дуда выразил уверенность, что выбор подтвердит стойкость Украины на пути к евроатлантическому сообществу.

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Йенс Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО поздравил Владимира Зеленского с победой. Столтенберг заявил, что Украина является ценным партнером Североатлантического альянса.

Мы с нетерпением ждем продолжения нашего сотрудничества,

– написал он.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 21, 2019

Эммануэль Макрон

У себя на Facebook-странице Владимир Зеленский поблагодарил президента Франции за поздравления и поддержку.

Джастин Трюдо