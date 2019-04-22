Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

ЦВК вже підрахувала 90,1% голосів. Володимир Зеленський наразі отримав 73,17% голосів, а Петро Порошенко – 24,5%. До 1 травня ЦВК має офіційно назвати ім’я нового президента України. Інавгурація повинна відбутися не пізніше, ніж 3 червня.

Світові лідери та перші особи України привітали та висловили свою підтримку Володимиру Зеленському.

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Андрій Парубій

На початку погоджувальної ради ВРУ спікер парламенту привітав Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах.

Я поважаю волю громадян і хочу привітати Володимира Олександровича з обранням на посаду президента,

– додав Парубій.

Він побажав йому мудрості, твердості на тому шляху, яким йде українська держава, "на тому шляху, який був визначений спільно з Верховною Радою України у розвитку Української держави".

Андрій Парубій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах: дивіться відео

Володимир Гройсман

Прем'єр-міністр України на Facebook-сторінці написав, що вибори відбулися вільно і демократично. Гройсман привітав Володимира Зеленського та подякував за минулі 5 років Петру Порошенку, бо " було зроблено багато".

Ми повинні належно оцінити досягнуте і у відповідь на суспільний запит прискорити позитивні зміни. У цьому я бачу запоруку успіху України,

– зазначив Володимир Гройсман.

Павло Клімкін

Міністр закордонних справ України привітав українців з демократичними виборами, а Володимира Зеленського з перемогою.

Зроблю усе від мене залежне, аби у перехідний період за зовнішню політику можна було не хвилюватися,

– додав Клімкін.

У себе на Facebook-сторінці Клімкін запостив відео:

Юлія Тимошенко

Лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко також привітала "Україну з отриманням ще одного шансу на зміни". Вона назвала перемогу на виборах шоумена Володимира Зеленського такими шансом, як був після Помаранчевої революції та революції Гідності. Тимошенко додала, що "змінам і реформам" чинної влади "оцінку дав народ від сходу до заходу".

Тимошенко привітала Зеленського з перемогою: дивіться відео

Віктор Янукович

Колишній президент України Віктор Янукович, який втік і переховується у Росії, привітав Володимира Зеленського з перемогою на виборах 21 квітня і назвав вибір українців "мудрим". Вона додала, що "змінам і реформам" чинної влади "оцінку дав народ від сходу до заходу".

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Він не оминув можливості розкритикувати чинного главу держави і додав, що у "жахливих стражданнях" українців нібито винен Порошенко і його соратники, які проводили "політику ненависті й насильства". Також, Янукович заявив, що перед Зеленським тепер стоять нелегкі завдання на посту президента України.

Водночас, спікер штабу Володимира Зеленського Дмитро Разумков, заявив що команда Зеленського обійдеться без таких привітань і підтримки.

Онуфрій

Голова Української православної церкви Московського патріархату Онуфрій привітав Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах в Україні. Він сказав, що Зеленський може розраховувати на підтримку УПЦ МП. Голова УПЦ МП впевненний, що новий президент не буде втручатися у справи церкви, а також у права та свободу віруючих усіх конфесій.

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Олександр Лукашенко

Президент Білорусі Олександр Лукашенко привітав Володимира Зеленського з обранням на пост Президента України, побажавши "міцного здоров'я і здійснення всіх планів на благо дружнього українського народу".

Білорусь завжди була і залишиться для України передбачуваним партнером, надійним сусідом і добрим другом,

– сказав Лукашенко.

Лукашенко зазначив, що країни не тільки продовжать, а й поглиблять співпрацю. Також висловив сподівання, що Зеленський як президент буде ефективним та сприятиме "процвітанню України, встановлення миру і громадянської злагоди".

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському, щоб привітати його із перемогою на виборах. Американський лідер запевнив українця у тому, що Сполучені Штати і надалі будуть підтримувати зусилля України з відновлення територіальної цілісності.

Ангела Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель привітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах президента, пообіцявши Україні подальшу підтримку уряду Німеччини. Вона додала, що була б рада незабаром прийняти Зеленського в Берліні.

Бажаю вам удачі і успіхів у вирішенні поставлених перед вами завдань,

– завершила привітання Меркель.

Себастіан Курц

Канцлер Австрії також привітав Володимира Зеленського з перемогою. Він зазначив, що з нетерпінням чекає співпраці для подальшого поглиблення "добрих двосторонніх відносин".

Я закликаю президента Зеленського продовжити необхідні реформи, особливо в боротьбі з корупцією,

– наголосив Курц.

Дональд Туск

Голова Європейської Ради приєднався до привітань Володимира Зеленського. Він додав, що ЄС налаштований і надалі підтримувати Україну.

Вільні вибори і мирна зміна влади – це сильна українська демократія,

– зазначив Туск.

A decisive day for Ukraine. Free elections and peaceful change of power = strong Ukrainian democracy. Congratulations to Volodymyr Zelensky. The EU is determined to continue its support. — Donald Tusk (@eucopresident) April 21, 2019

Анджей Дуда

Президент Польщі привітав Володимира Зеленського і запросив його до Польщі. Він сподівається на покращення діалогу щодо історичних питань. Дуда висловив впевненість, що вибір підтвердить стійкість України на шляху до євроатлантичної спільноти.

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Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО привітав Володимира Зеленського з перемогою. Столтенберг заявив, що Україна є цінним партнером Північноатлантичного альянсу.

Ми з нетерпінням чекаємо продовження нашої співпраці,

– написав він.

Congratulations to Volodymyr Zelensky on winning #Ukraine’s presidential elections. Ukraine is a valued #NATO partner & we look forward to continuing our cooperation. pic.twitter.com/peHSUmAuLm — Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) April 21, 2019

Еммануель Макрон

У себе на Facebook-сторінці Володимир Зеленський подякував президенту Франції за привітання та підтримку.

Джастін Трюдо