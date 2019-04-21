У Росії відреагували на результати екзит-полу на виборах президента України

У Росії прокоментували результати екзит-полу на другому турі президентських виборів. Відповідно до нього, лідирує Володимир Зеленський із 73,2% голосів. У Москві вважають, що українці голосували нібито за кого завгодно, аби не за чинного президента України Петра Порошенка.

Російські спостерігачі не брали участі ні в першому, ні в другому турі виборів президента України. При цьому весь виборчий процес там коментували активно – і на результат Зеленського у першому турі відреагували миттєво.

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Так, глава комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Костянтин Косачов стверджує, що українці не замислювались над своїм вибором, аби лише не голосувати за опонента Зеленського Петра Порошенка, пише "ТАСС".

Окрім того, російський політик вважає, що Порошенко програв "не своїм традиційним опонентам, які йшли по його п'ятах усі ці роки". Зеленського Косачов називає "новим і абсолютно не готовим суперником".

Зазначимо, відповідно до результатів Національного екзит-полу станом на 18:00, лідирує Володимир Зеленський –у нього 73,2% голосів. Другу позицію посів Петро Порошенко – за нього проголосували 25,3% українців.

Що таке екзит-пол?Опитування на виході або післявиборче опитування – опитування виборців, що проводиться соціологічними службами на виході з виборчих дільниць у день голосування, з метою прогнозування його результатів до часу оголошення офіційних даних виборчими комісіями. Виборців опитують на умовах нерозголошення.

Чому Україна не прийняла заявку спостерігачів від Росії?9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. Це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора. Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників Росії. Верховна Рада проголосувала за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом 7 лютого. Він забороняє спостерігачам Росії брати участі у президентських та парламентських виборах в Україні. 26 лютого відповідний закон набрав чинності.

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