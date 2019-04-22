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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ СЕРІЯ ТЕРАКТІВ НА ШРІ-ЛАНЦІ

      Путін відмовився вітати Зеленського з перемогою на президентських виборах

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      Путін зачекає із вітаннями для Зеленського
      Путін зачекає із вітаннями для Зеленського / Фото з відкритих джерел

      Російський лідер Володимир Путін наразі не планує вітати Володимира Зеленського із перемогою на президентських виборах в Україні.

      Наразі очільник Кремля вирішив почекати перших кроків Зеленського, повідомив його прес-секретар Дмитро Пєсков, пише "Медуза".

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      Пєсков зазначив, що у Кремлі вирішили "судити за конкретними справами". Він також пояснив, що "офіційні підсумки поки не оголошені".

      Представник Путіна стверджує, що легітимність виборів в Україні "поставили піж сумнів". Він знову нагадав, що "не було можливості проголосувати у трьох мільйонів громадян України, які проживають у Росії".

      Зазначимо, у Росії результат українських виборів на офіційному рівні поки прокоментував тільки прем'єр-міністр Дмитро Медведєв. У своєму зверненні він визнав, що вибори відбулися, але жодного разу не згадав Зеленського.

      Скільки Кремль затягує зі своїми вітаннями:

      • Віктор Ющенко переміг 26 грудня 2004 року. Через 16 днів з’явилось офіційне рішення ЦВК. Через 25 днів Верховний суд України ухвалив відповідне рішення– і тоді Володимир Путін привітав Ющенко із перемогою.
      • Віктор Янукович переміг у другому турі 7 лютого 2010 року. Вже через два дні Дмитро Медведєв привітав Януковича із "успіхом". Через 7 днів з’явилось офіційне рішення ЦВК.
      • Петро Порошенко переміг у першому турі 25 травня 2014 року. Рішення ЦВК з’явилося через 8 днів. Кремль вперше назвав Порошенка Президентом через 18 днів. Офіційних вітань від Путіна так і не було.

      Національний екзит-пол

      Відповідно до його остаточних результатів лідирує Володимир Зеленський – у нього 73,0% голосів українців. Друге місце отримав Петро Порошенко – 25,5% голосів.

      Якою була явка на під час другого туру президентських виборів

      blog_ava
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      Теги: Президентські вибори 2019 Новини України Новини політики Володимир Зеленський Новини Росії Результати виборів президента 2019 Володимир Путін
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