Путин отказался поздравлять Зеленского с победой на президентских выборах

Российский лидер Владимир Путин пока не планирует поздравлять Владимира Зеленского с победой на президентских выборах в Украине.

Сейчас глава Кремля решил подождать первых шагов Зеленского, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, пишет "Медуза".

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Песков отметил, что в Кремле решили "судить по конкретным делам". Он также пояснил, что "официальные итоги пока не объявлены".

Представитель Путина утверждает, что легитимность выборов в Украине была "поставлена под сомнение". Он снова напомнил, что "не было возможности проголосовать у трех миллионов граждан Украины, проживающих в России".

Отметим, в России результат украинских выборов на официальном уровне пока прокомментировал только премьер-министр Дмитрий Медведев. В своем обращении он признал, что выборы состоялись, но ни разу не упомянул Зеленского.

Сколько Кремль затягивает со своими поздравлениями:

Виктор Ющенко победил 26 декабря 2014 года. Через 16 дней появилось официальное решение ЦИК. Через 25 дней Верховный суд Украины принял соответствующее решение, и тогда Владимир Путин поздравил Ющенко с победой.

победил 26 декабря 2014 года. Через 16 дней появилось официальное решение ЦИК. Через 25 дней Верховный суд Украины принял соответствующее решение, и тогда Владимир Путин поздравил Ющенко с победой. Виктор Янукович победил во втором туре 7 февраля 2010 года. Уже через два дня Дмитрий Медведев поздравил Януковича с "успехом". Через 7 дней появилось официальное решение ЦИК.

победил во втором туре 7 февраля 2010 года. Уже через два дня Дмитрий Медведев поздравил Януковича с "успехом". Через 7 дней появилось официальное решение ЦИК. Петр Порошенко победил в первом туре 25 мая 2014 года. Решение ЦИК появилось через 8 дней. Кремль впервые назвал Порошенко Президентом через 18 дней. Официальных поздравлений от Путина так и не было.

Национальный экзит-пол

Согласно его окончательным результатам лидирует Владимир Зеленский – у него 73,0% голосов украинцев. Второе место получил Петр Порошенко – 25,5% голосов.

Какой была явка во время второго тура президентских выборов

