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      НАТО УЛЯНА СУПРУН ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВІКТОР ЯНУКОВИЧ
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      Рада заборонила російським спостерігачам брати участь у виборах в Україні

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      Рада проголосувала за закон щодо російських спостерігачів на виборах
      Рада проголосувала за закон щодо російських спостерігачів на виборах / Фото з відкритих джерел

      Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за зміни до закону про спостереження за виборчим процесом, який забороняє спостерігачам Росії брати участь у президентських та парламентських виборах в Україні.

      232 народних депутатів проголосували "за" прийняття закону, 0 – "проти", 1 – утрималися, 111 – не проголосували.

      Читайте також: Рада закріпила в Конституції курс України в НАТО та ЄС: що це означає

      Законопроект № 9524 "Про внесення змін до деяких законів про спостереження за виборчим процесом в Україні" зареєстровали в парламенті у понеділок, 4 лютого. Серед авторів також голова Верховної Ради Андрій Парубій, представник президента в парламенті Ірина Луценко, лідер фракції "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, перший заступник голови фракції "Народний фронт" Андрій Тетерук.

      Окрім того, 24 канал повідомляв, що в Росії заявили, що отримали офіційне запрошення від ОБСЄ та планують відправити своїх спостерігачів на вибори.

      Чому Україна виступає проти участі спостерігачів РФ на виборах?Через своїх спостерігачів Росія буде намагатися вплинути на українців під час виборів. Тому глава МЗС України Павло Клімкін заявив, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські та парламентські вибори, які відбудуться 31 березня 2019. За його словами, це політична позиція Києва і необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.

      Українська сторона вже надіслала офіційне звернення до Бюро з демократії і прав людини ОБСЄ, в якому пояснила, чому на президентські вибори не можна допускати представників РФ.

      Згідно з законом, офіційним спостерігачем не може бути особа, яка є громадянином або яка виконуватиме пропозиції країни-агресора.

      За інформацією служби розвідки, Росія готує безпрецедентне втручання у вибори України, передбачивши на це 350 мільйонів доларів. Мета РФ за будь-яку ціну зупинити європейську інтеграцію нашої держави. Спостерігачі РФ, які організували незаконні вибори в окупованому Криму і на Донбасі, можуть стати ще одним інструментом досягнення цілей Росії,
      – заявила представник президента в парламенті Ірина Луценко.

      Закон набере чинності наступного дня після його опублікування. Кабмін і ЦВК будуть зобов'язані привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим законом у тижневий термін з дня набрання чинності.

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      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Парламентські вибори 2019 Верховна Рада Україна – Росія Новини Росії Ірина Луценко Законодавство
      Джерело: 24 канал
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