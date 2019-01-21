Росія планує відправити спостерігачів на президентські вибори в Україну

Росія планує відправити своїх спостерігачів на вибори президента України, які відбудуться 31 березня. Раніше МЗС України заявило, що не буде приймати заявки від спостерігачів з РФ.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Олександр Грушко в інтерв'ю ТАСС.

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Раніше 24 канал повідомляв, що Росія отримала офіційне запрошення від ОБСЄ для участі російських спостерігачів на президентських виборах в Україні.

Так, ми плануємо відправити наших спостерігачів і взяти участь в місії згідно з усіма критеріями ОБСЄ,

– сказав Грушко.

Окрім того, він зазначив, що РФ має побоювання щодо нібито можливих провокацій стосовно російських спостерігачів з боку України.

"Справа в тому, що теперішня ситуація в Україні така, що побоювань завжди дуже багато. Водночас Україна є країною-членом ОБСЄ. Так що ми відштовхуємося від того, що зобов'язання, які Київ взяв на себе, вступаючи в цю організацію та долучаючись до засадничих документів, будуть повністю виконуватися українською стороною. В іншому випадку буде дуже прикро", – додав дипломат РФ.

Нагадаємо, 9 січня глава МЗС України Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться весною. За його словами, це необхідний крок, адже йдеться про представників країни-агресора.



У відповідь на це, посольство РФ заявило, що таке рішення нібито суперечить нормам міжнародного права та офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.