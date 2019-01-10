Заборона участі російських спостерігачів у виборах в Україні: з'явилась реакція Кремля

У Росії вважають, що відмова України допускати до моніторингу майбутніх президентських виборів російських громадян суперечить офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

Раніше 24 канал повідомляв, що глава вітчизняного МЗС Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться 31 березня.

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У РФ вжевстигли відізватися на цю заборону. Так, у посольстві РФ в Україні вважають таке рішення офіційного Києва суперечить нормам міжнародного права, передає ТАСС.

Офіційний Київ у черговий раз підтверджує своє небажання рахуватися з нормами міжнародного права, пропонуючи натомість досить вільні трактування прийнятих на себе державами-учасницями ОБСЄ зобов'язань. Озвучені міністром наміри прямо суперечать декларованій Україною відданості демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення вільних, чесних і прозорих виборів,

– йдеться в повідомленні.