00:17
11 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Безглуздий бунт під носом у Путіна. Сніг як делікатес у Росії
      Вєсті Кремля
      21:22, 10 січня
      Вєсті.UA: Чому чиновники їдять гроші. Божевільна реакція Ганни Герман на Томос
      Вєсті.UA
      19:59, 10 січня
      Безкарність, чорні реєстратори, ректори-бізнесмени та зради: найкорупційніші тренди 2018 року
      ЦРУ
      09:00, 28 грудня 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Алкоголізація, або Як спивали людей у Союзі
      Згадати все
      22:52, 28 грудня 2018
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Заборона участі російських спостерігачів у виборах в Україні: з'явилась реакція Кремля

      796 Читать новость на русском
      У Росії зухвало відповіли на заяву Клімкіна про заборону спостерігачів із РФ на виборах в Україні
      У Росії зухвало відповіли на заяву Клімкіна про заборону спостерігачів із РФ на виборах в Україні / Ілюстративне фото

      У Росії вважають, що відмова України допускати до моніторингу майбутніх президентських виборів російських громадян суперечить офіційній позиції Києва в прихильності демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення прозорих виборів.

      Раніше 24 канал повідомляв, що глава вітчизняного МЗС Павло Клімкін заявив про те, що Україна не буде приймати заявки про реєстрацію російських спостерігачів на президентські вибори, які відбудуться 31 березня.

      Читайте також: Воєнні ризики у 2019 році: коли слід очікувати нової агресії від Кремля

      У РФ вжевстигли відізватися на цю заборону. Так, у посольстві РФ в Україні вважають таке рішення офіційного Києва суперечить нормам міжнародного права, передає ТАСС.

      Офіційний Київ у черговий раз підтверджує своє небажання рахуватися з нормами міжнародного права, пропонуючи натомість досить вільні трактування прийнятих на себе державами-учасницями ОБСЄ зобов'язань. Озвучені міністром наміри прямо суперечать декларованій Україною відданості демократичним цінностям, включаючи організацію та проведення вільних, чесних і прозорих виборів,
      – йдеться в повідомленні.

      Нагадаємо, раніше Центральна виборча комісія України закрила дільниці для голосування в Росії. Тож 5 виборчих дільниць з території РФ перенесли до Посольств України в Грузії, Казахстані та Фінляндії, де і зможуть віддати свої голоси українці.

      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія МЗС України Новини Росії Президентські вибори 2019 Павло Клімкін
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 10 січня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 10 січня: офіційний голова "Укрзалізниці", звістка від зниклого в горах туриста
      10 січня , 22:01 Головні новини 10 січня: офіційний голова "Укрзалізниці", звістка від зниклого в горах туриста
      2088
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 січня , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 843
      Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці
      10 січня , 21:30 Зґвалтування в Україні: статистика в інфографіці
      3541
      Секс і школа: чому важливо навчати "про це"
      10 січня , 20:30 Секс і школа: чому важливо навчати "про це"
      Яніна Ткачук 912
      Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      10 січня , 19:01 Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації
      Інна Жолобович 1200
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Візьми котика додому" – українські актори зворушили благодійним проектом
      28 травня 2017 , 07:32
      Вибух прогримів у Бердянську: є постраждалі
      9 березня 2016 , 20:50
      Вест Хем – Челсі: Ярмоленко потрапив у стартовий склад вдруге поспіль
       23 вересня 2018 , 14:35
      Проблемы растаможки "евроблях": опыт брокеров
       19 грудня 2018 , 10:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук