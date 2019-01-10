00:58
11 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, 10 января
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, 10 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Запрет на участие российских наблюдателей в выборах в Украине: появилась реакция Кремля

      200 Читати новину українською
      В России дерзко ответили на заявление Климкина о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине
      В России дерзко ответили на заявление Климкина о запрете наблюдателей из РФ на выборах в Украине / Иллюстративное фото

      В России считают, что отказ Украины допускать к мониторингу будущих президентских выборов российских граждан противоречит официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

      Ранее 24 канал сообщал, что глава отечественного МИД Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся 31 марта.

      Читайте также: Военные риски в 2019 году: когда следует ожидать новой агрессии от Кремля

      В РФ уже успели ответить на этот запрет. Так, в посольстве РФ в Украине считают, что такое решение официального Киева противоречит нормам международного права, передает ТАСС.

      Официальный Киев в очередной раз подтверждает свое нежелание считаться с нормами международного права, предлагая взамен весьма вольные трактовки принятых на себя государствами-участниками ОБСЕ обязательств. Озвученные министром намерения прямо противоречат декларируемой Украиной преданности демократическим ценностям, включая организацию и проведение свободных, честных и прозрачных выборов,
      – говорится в сообщении.

      Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков на территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Новости политики МИД Украины Новости России Выборы Президента 2019 Павел Климкин
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за 10 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", вести от пропавшего в горах туриста
      10 января , 22:08 Главные новости 10 января: официальный глава "Укрзализныци", вести от пропавшего в горах туриста
      165
      "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      10 января , 22:00 "Нежданий" бізнес: історія фермера, який вкладає в овочі все до копійки
      Ukrainer 896
      Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      10 января , 21:30 Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      422
      Секс и школа: почему важно учить "этому"
      10 января , 20:44 Секс и школа: почему важно учить "этому"
      Яніна Ткачук 208
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      10 января , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 188
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября 2018 , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря 2018 , 15:08
      Нардеп поделился свежими подробностями о формировании коалиции
       9 апреля 2016 , 23:41
      При определенных условиях Вакарчук или Зеленский могут выйти во второй тур, – Фесенко
       2 августа 2018 , 07:01
      Пока российский хакер сидел в американской тюрьме, у него украли Tesla Roadster
       26 июля 2018 , 12:00
      Volkswagen не знает куда девать дизельгейтные автомобили
       26 июля 2018 , 13:58
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук