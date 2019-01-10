Запрет на участие российских наблюдателей в выборах в Украине: появилась реакция Кремля

В России считают, что отказ Украины допускать к мониторингу будущих президентских выборов российских граждан противоречит официальной позиции Киева в приверженности демократическим ценностям, включая организацию и проведение прозрачных выборов.

Ранее 24 канал сообщал, что глава отечественного МИД Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы, которые состоятся 31 марта.

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В РФ уже успели ответить на этот запрет. Так, в посольстве РФ в Украине считают, что такое решение официального Киева противоречит нормам международного права, передает ТАСС.

Официальный Киев в очередной раз подтверждает свое нежелание считаться с нормами международного права, предлагая взамен весьма вольные трактовки принятых на себя государствами-участниками ОБСЕ обязательств. Озвученные министром намерения прямо противоречат декларируемой Украиной преданности демократическим ценностям, включая организацию и проведение свободных, честных и прозрачных выборов,

– говорится в сообщении.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия Украины закрыла участки для голосования в России. Поэтому 5 избирательных участков на территории РФ перенесли в Посольства Украины в Грузии, Казахстане и Финляндии, где и смогут отдать свои голоса украинцы.