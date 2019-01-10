Военные риски в 2019 году: когда следует ожидать новой агрессии от Кремля

Наибольшая угроза прямой агрессии России будет между первым и вторым туром президентских выборов. Это время является самым удобным для военной агрессии против страны.

Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал заместитель министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

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Политические риски нашей избирательной кампании, а если честно, я хочу сказать о военных рисках нашей политической кампании. На мой взгляд, не дай Бог, чтобы это произошло, но наиболее опасным будет срок между первым и вторым туром, если будет второй тур. Потому что именно это время будет самым лучшим для военной агрессии против Украины,

– рассказал он.

Отметим, что недавно министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.