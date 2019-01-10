21:36
10 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нелепый бунт под носом у Путина. Снег как деликатес в России
      Вєсті Кремля
      21:24, сегодня
      Вести.UA Почему чиновники едят деньги. Сумасшедшая реакция Анны Герман на Томос
      Вєсті.UA
      20:04, сегодня
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 КОРЬ ДЖЕФФ БЕЗОС

      Военные риски в 2019 году: когда следует ожидать новой агрессии от Кремля

      125 Читати новину українською
      Юрий Гримчак
      Юрий Гримчак / Фото из открытых источников

      Наибольшая угроза прямой агрессии России будет между первым и вторым туром президентских выборов. Это время является самым удобным для военной агрессии против страны.

      Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал заместитель министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.

      Читайте также: Почему Путин не начнет масштабное наступление на Украину: объяснения Кравчука

      Политические риски нашей избирательной кампании, а если честно, я хочу сказать о военных рисках нашей политической кампании. На мой взгляд, не дай Бог, чтобы это произошло, но наиболее опасным будет срок между первым и вторым туром, если будет второй тур. Потому что именно это время будет самым лучшим для военной агрессии против Украины,
      – рассказал он.

      Отметим, что недавно министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.

      Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия готовит провокацию в виде диверсионно-террористического акта на Донбассе с использованием химически опасных ядовитых веществ, чтобы впоследствии обвинить в этом украинские силы. Пострадать могут мирные жители.

      Добавим, что первый осуществленный Россией открытый акт агрессии против Украины состоялся 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива. Там пограничники РФ открыли огонь по украинским военныхм кораблям и взяли в плен 24 моряков.

      Теги: Новости Украины Новости политики Выборы Президента 2019 Украина – Россия
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      сегодня , 21:30 Изнасилования в Украине: статистика в инфографике
      19
      Секс и школа: почему важно учить "этому"
      сегодня , 20:44 Секс и школа: почему важно учить "этому"
      Яніна Ткачук 75
      Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      сегодня , 19:01 Выборы президента-2019: как проголосовать не по месту регистрации
      Інна Жолобович 149
      Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      сегодня , 19:00 Грип – смертельно небезпечний: як уберегтися?
      Артем Овдієнко 431
      Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      сегодня , 18:01 Как спасти жизнь человека до приезда скорой
      Ірина Поліщук 255
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук