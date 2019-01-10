Военные риски в 2019 году: когда следует ожидать новой агрессии от Кремля
Наибольшая угроза прямой агрессии России будет между первым и вторым туром президентских выборов. Это время является самым удобным для военной агрессии против страны.
Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказал заместитель министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Гримчак.
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Политические риски нашей избирательной кампании, а если честно, я хочу сказать о военных рисках нашей политической кампании. На мой взгляд, не дай Бог, чтобы это произошло, но наиболее опасным будет срок между первым и вторым туром, если будет второй тур. Потому что именно это время будет самым лучшим для военной агрессии против Украины,
– рассказал он.
Отметим, что недавно министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен заявил, что агрессивное поведение Российской Федерации в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность, что делает возможным возникновение новой войны в Европе.
Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что Россия готовит провокацию в виде диверсионно-террористического акта на Донбассе с использованием химически опасных ядовитых веществ, чтобы впоследствии обвинить в этом украинские силы. Пострадать могут мирные жители.
Добавим, что первый осуществленный Россией открытый акт агрессии против Украины состоялся 25 ноября 2018 года вблизи Керченского пролива. Там пограничники РФ открыли огонь по украинским военныхм кораблям и взяли в плен 24 моряков.