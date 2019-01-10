Воєнні ризики у 2019 році: коли слід очікувати нової агресії від Кремля

Найбільша загроза прямої агресії Росії буде між першим і другим туром президентських виборів. Цей час є найзручнішим для військової агресії проти країни.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів заступник міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.

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Політичні ризики нашої виборчої кампанії, а якщо чесно я хочу сказати про воєнні ризики нашої політичної кампанії. На мій погляд, не дай Боже, щоб це відбулося, але найбільш небезпечним буде термін між першим і другим туром, якщо буде другий тур. Тому що саме цей час буде найкращим для військової агресії проти України,

– розповів він.

Зазначимо, що нещодавно міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Російської Федерації у світі ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.