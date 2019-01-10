Воєнні ризики у 2019 році: коли слід очікувати нової агресії від Кремля
Найбільша загроза прямої агресії Росії буде між першим і другим туром президентських виборів. Цей час є найзручнішим для військової агресії проти країни.
Про це в ефірі телеканалу "Прямий" розповів заступник міністр з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрій Гримчак.
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Політичні ризики нашої виборчої кампанії, а якщо чесно я хочу сказати про воєнні ризики нашої політичної кампанії. На мій погляд, не дай Боже, щоб це відбулося, але найбільш небезпечним буде термін між першим і другим туром, якщо буде другий тур. Тому що саме цей час буде найкращим для військової агресії проти України,
– розповів він.
Зазначимо, що нещодавно міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив, що агресивна поведінка Російської Федерації у світі ставить під загрозу міжнародну безпеку і стабільність, що робить можливим виникнення нової війни в Європі.
Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що Росія готує провокацію у вигляді диверсійно-терористичного акту на Донбасі з використанням хімічно небезпечних отруйних речовин, аби згодом звинуватити в цьому українські сили. Постраждати можуть мирні мешканці.
Додамо, що перший, здійснений Росією, відкритий акт агресії проти України відбувся 25 листопада 2018 року поблизу Керченської протоки. Там, прикордонники РФ відкрили вогонь по українських військових кораблях та взяли в полон 24 моряків.