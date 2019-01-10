Чому Путін не почне масштабний наступ на Україну: пояснення Кравчука

Президент Росії Володимир Путін навряд чи почне широкомасштабну війну проти України, адже розуміє, що не зможе втримати українців у покорі, які до останнього будуть боротися за свою свободу. Окрім того, на таку агресію РФ одразу відреагує Захід, який має значно потужніші сили та зброю, ніж Кремль.

Таку думку висловив перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю "Фактам".

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Вони (Росія, – 24 канал) анексували Крим, але не можуть з ним впоратися. Уявіть, що, не дай Бог, збожеволіють та окупують всю Україну. Їх військової могутності на це, може, і вистачить. Але ж потім треба буде змусити український народ жити так, як хоче Путін. Тобто перевести сюди органи примусу, витратити величезну частину свого бюджету, щоб утримати Україну в покорі,

– зауважив він.

Екс президент підкреслив, що якщо Путін захопить всю країну, то українці будуть до останнього битися за свою незалежність. І глава Кремля це чудово розуміє.

"Тому Путіну важливо зараз погрожувати. Влаштував в Керченській протоці провокацію, побачив, як світ реагує. Реакція була дуже гостра. Це означає, що цивілізований світ з нами, про що свідчить прийнята резолюція ООН", – додав Кравчук.

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Окрім того, він пригадав, що президент США Дональд Трамп заявив, що не буде зустрічатися з Путіним, поки той не поверне Україні незаконно захоплених на Азові моряків і кораблі.

Путін вже почав розуміти, що світ реагує на його витівки. Я можу довго говорити про те, чому він ніколи не піде широкомасштабною війною проти України. Росія витрачає на армію 60 мільярдів доларів на рік. А НАТО – один трильйон. Різні цифри і різні можливості,

– підсумував Кравчук.

Нагадаємо, раніше Леонід Кравчук заявляв, що Росія може добровільно віддати Крим Україні, оскільки не є здатною впоратися з величезними затратами, необхідними задля його утримання.