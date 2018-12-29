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      Як зупинити агресію Путіна проти України: в ООН назвали важливі кроки

      726 Читать новость на русском
      Як зупинити агресію Путіна проти України
      Як зупинити агресію Путіна проти України / EPA

      Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко назвав дієві кроки, які наблизять Україну до миру та зупинять агресію Російської Федерації. Нашій країні потрібно зміцнити міжнародну коаліцію для протистояння Росії, посилити санкції проти РФ, а також зміцнити обороноздатність, щоб завершити війну на Донбасі і прискорити досягнення миру в країні.

      Про це він розповів в інтерв'ю Укрінформу.

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      За його словами, коаліція на підтримку України вже фактично існує, але її необхідно підтримувати й зміцнювати.

      Скільки б вони не казали, що Росія, мовляв, навіть краще почувається під режимом санкцій – це свідчить лише про те, що досі не залучені всі ресурси, яких ще дуже багато. Це і відключення від системи SWIFT, і персональні точкові санкції, заморожування рахунків. Я думаю, що якби сьогодні заморозити у декількох сотень людей, які входять до верхівки Росії, рахунки у США та ЄС, ми почули б зовсім іншу розмову,
      – сказав Єльченко.

      Він додав, що потрібно посилити візовий режим та обмеження щодо пересування росіян, для яких введено санкції. 

      "У новому пакеті американських санкцій, який зараз розглядається, йдеться, зокрема, про заборону рейсів "Аерофлоту" до США. Це вже конкретний крок. Ще можна посилити візовий режим. Бо легко сидіти в Москві й розповідати про провокації України, а на вихідні літати в Париж отоварюватися або у Лондон. Якщо не зможуть літати – залишаться Таганрог і Воронеж. Там теж є магазини. Спробують там скупитися", – пояснив Єльченко.

      Нагадаємо, у суботу, 29 грудня, на окупованому Донбасі розпочався режим тиші. Напередодні про нього домовилася безпекова підгрупа Тристоронньої контактної групи на відеоконференції. Однак у перший день новорічного перемир'я проросійські бойовики відкрили вогонь з гранатометів по позиціях українських бійців біля селища Залізне на Горлівському напрямку.

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини Росії Україна – Росія Володимир Путін ООН Санкції
      Джерело: 24 Канал
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