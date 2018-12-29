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      "Не вчіть Росію": у Лаврова зухвало відреагували на вимоги Макрона та Меркель

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      Лідери ЄС закликали звільнити українських моряків
      Лідери ЄС закликали звільнити українських моряків / Фото з відкритих джерел

      У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на вимогу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона звільнити захоплених РФ українських моряків та забезпечити безперешкодне судноплавство у Керченській протоці.

      Про це йдеться в офіційній заяві, яка опублікувана на сайті російського МЗС.

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      У заяві йдеться, що РФ нібито забезпечує "свободу судноплавства у цьому регіоні згідно з наявними російсько-українськими домовленостями, внутрішнім законодавством і відповідними міжнародними нормами". Також у відомстві заявили про "погрози і провокації" з боку України.

      Замість того, щоб намагатися "вчити" Росію, закликаємо наших партнерів по нормандському формату звернути увагу на очевидні факти грубого порушення Києвом прав людини і свобод, 
      – повідомили у Лаврова. 

      Однак про захоплених у районі Керченської протоки українських моряків російське МЗС навіть не згадало.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емануель Макрон виступили зі спільною заявою щодо звільнення українських моряків, які перебувають в полоні РФ. Також, вони закликали РФ забезпечити вільний і безперешкодний транзит для всіх кораблів через Керченську протоку.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Заручники Ангела Меркель Еммануель Макрон Конфлікт в Азовському морі Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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