"Не вчіть Росію": у Лаврова зухвало відреагували на вимоги Макрона та Меркель

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на вимогу канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента Франції Еммануеля Макрона звільнити захоплених РФ українських моряків та забезпечити безперешкодне судноплавство у Керченській протоці.

Про це йдеться в офіційній заяві, яка опублікувана на сайті російського МЗС.

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У заяві йдеться, що РФ нібито забезпечує "свободу судноплавства у цьому регіоні згідно з наявними російсько-українськими домовленостями, внутрішнім законодавством і відповідними міжнародними нормами". Також у відомстві заявили про "погрози і провокації" з боку України.

Замість того, щоб намагатися "вчити" Росію, закликаємо наших партнерів по нормандському формату звернути увагу на очевидні факти грубого порушення Києвом прав людини і свобод,

– повідомили у Лаврова.

Однак про захоплених у районі Керченської протоки українських моряків російське МЗС навіть не згадало.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емануель Макрон виступили зі спільною заявою щодо звільнення українських моряків, які перебувають в полоні РФ. Також, вони закликали РФ забезпечити вільний і безперешкодний транзит для всіх кораблів через Керченську протоку.

Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.