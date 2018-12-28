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      Меркель та Макрон вимагають у Росії звільнити полонених українських моряків

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      Ангела Меркель та Еммануель Макрон
      Ангела Меркель та Еммануель Макрон / Getty Images

      Канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Емануель Макрон виступили зі спільною заявою щодо українських моряків, які перебувають в полоні РФ.

      Про це повідомило видання The Daily Star.

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      Ми вимагаємо безпечного, вільного та безперешкодного транзиту для всіх кораблів через Керченську протоку і негайного та безумовного звільнення всіх незаконно затриманих українських моряків,
      – йдеться в заяві.

      Лідери обох країн також наголосили на тому, що затримані моряки повинні мати можливість святкувати майбутні свята зі своїми сім'ями.

      Також Меркель та Макрон висловили стурбованість у зв'язку з ситуацією в окупованому Криму.

      "Ситуація з правами людини в Криму, який був приєднаний Росією з порушеннями міжнародного права, використання військової сили Росією в Керченській протоці і образливе управління в Азовському морі, також є джерелом великого занепокоєння для нас", – йдеться у заяві.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Теги: Новини політики Новини України Конфлікт в Азовському морі Еммануель Макрон Ангела Меркель Новини Франції Новини Росії Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 Канал
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