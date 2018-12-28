Досить дивне рішення, – реакція МінТОТ на зведення паркану на адмінкордоні з анексованим Кримом

Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак сказав, що будівництво Російською Федерацією загородження на адмінкордоні Криму з Україною жодним чином не змінює статусу півострова.

Про це він повідомив в ефірі "112 Україна".

Читайте також: Ніяких військовополонених на території РФ немає, – Пєсков зробив зухвалу заяву

Раніше 24 канал писав, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про те, що на півночі Криму закінчені роботи по зведенню загородження.

Юрій Гримчак висловив думку, що подібними діями з боку Російської Федерацї місцеве населення намагаються переконати, що з анексованим Кримом "вже усі питання вирішені, що там уже облаштовано кордон й жодних змін не буде".

Це більше для внутрішнього споживання, оскільки для України це не має ніякого значення та жодним чином не змінює статусу півострова,

– наголосив Гримчак.

Крім того, він зазначив, що Міністерство закордонних справ України направить ноту протесту в зв'язку з цим інцидентом.

Ми неодноразово намагалися домовитися мирним шляхом, але країна-окупант не реагує на заяви, які ми робимо. Це і питання призовів громадян України, які мешкають на окупованій території, це питання зміни демографічного складу Криму й багато інших,

– розповів заступник міністра.

Більше того, Гримчак стверджує, що зведення загородження на адмінкордоні з Кримом, є "досить дивним рішенням", тому що Крим – це півострів і підходів до нього величезна кількість. До слова, він також повідомив, що наразі Україна не подає електроенергію на анексований півострів.

Нагадаємо, що Росія завезла в окупований Крим з моменту окупації від 800 тисяч до 1 мільйона своїх громадян – військовослужбовців та працівників ФСБ. При цьому на півострові – високий показник смертності, особливо серед корінного населення.