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      Досить дивне рішення, – реакція МінТОТ на зведення паркану на адмінкордоні з анексованим Кримом

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      З'явилася реакція МінТОТ на завершення зведення паркану на адмінкордоні з анексованим Кримом
      З'явилася реакція МінТОТ на завершення зведення паркану на адмінкордоні з анексованим Кримом / tolknews.ru

      Заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрій Гримчак сказав, що будівництво Російською Федерацією загородження на адмінкордоні Криму з Україною жодним чином не змінює статусу півострова.

      Про це він повідомив в ефірі "112 Україна".

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      Раніше 24 канал писав, що Федеральна служба безпеки Російської Федерації повідомила про те, що на півночі Криму закінчені роботи по зведенню загородження.

      Юрій Гримчак висловив думку, що подібними діями з боку Російської Федерацї місцеве населення намагаються переконати, що з анексованим Кримом "вже усі питання вирішені, що там уже облаштовано кордон й жодних змін не буде".

      Це більше для внутрішнього споживання, оскільки для України це не має ніякого значення та жодним чином не змінює статусу півострова,
      – наголосив Гримчак.

      Крім того, він зазначив, що Міністерство закордонних справ України направить ноту протесту в зв'язку з цим інцидентом.

      Ми неодноразово намагалися домовитися мирним шляхом, але країна-окупант не реагує на заяви, які ми робимо. Це і питання призовів громадян України, які мешкають на окупованій території, це питання зміни демографічного складу Криму й багато інших,
      – розповів заступник міністра.

      Більше того, Гримчак стверджує, що зведення загородження на адмінкордоні з Кримом, є "досить дивним рішенням", тому що Крим – це півострів і підходів до нього величезна кількість. До слова, він також повідомив, що наразі Україна не подає електроенергію на анексований півострів.

      Нагадаємо, що Росія завезла в окупований Крим з моменту окупації від 800 тисяч до 1 мільйона своїх громадян – військовослужбовців та працівників ФСБ. При цьому на півострові – високий показник смертності, особливо серед корінного населення.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Новини Криму Анексія Криму Юрій Гримчак
      Джерело: 24 Канал
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