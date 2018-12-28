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      Реакция МинВОТ на завершение возведения забора на админгранице с аннексированным Крымом

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      Появилась реакция МинВОТ на завершение возведения забора на админгранице с аннексированным Крымом
      Появилась реакция МинВОТ на завершение возведения забора на админгранице с аннексированным Крымом / tolknews.ru

      Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрий Грымчак сказал, что строительство Российской Федерацией заграждения на админгранице Крыма с Украиной никоим образом не меняет статуса полуострова.

      Об этом он сообщил в эфире "112 Украина".

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      Ранее 24 канал писал, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации сообщила о том, что на севере Крыма закончены работы по возведению заграждения.

      Юрий Грымчак выразил мнение, что подобными действиями со стороны Российской Федераций местное население пытаются убедить, что с аннексированным Крымом "уже все вопросы решены, что там уже обустроена граница и никаких изменений не будет".

      Это больше для внутреннего потребления, поскольку для Украины это не имеет никакого значения и никоим образом не меняет статуса полуострова,
      – подчеркнул Грымчак.

      Кроме того, он отметил, что Министерство иностранных дел Украины направит ноту протеста в связи с этим инцидентом.

      Мы неоднократно пытались договориться мирным путем, но страна-оккупант не реагирует на заявления, которые мы делаем. Это и вопрос призывов граждан Украины, проживающих на оккупированной территории, это вопрос изменения демографического состава Крыма и многие другие,
      – рассказал замминистра.

      Более того, Грымчак утверждает, что возведение заграждения на админгранице с Крымом является "довольно странным решением", потому что Крым – это полуостров и подходов к нему огромное количество. К слову, он также сообщил, что сейчас Украина не подает электроэнергию на аннексированный полуостров.

      Напомним, что Россия завезла в оккупированный Крым с момента оккупации от 800 тысяч до 1 миллиона своих граждан – военнослужащих и сотрудников ФСБ. При этом на полуострове – высокий показатель смертности, особенно среди коренного населения.

      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Аннексия Крыма Новости Крыма Юрий Гримчак
      Источник: 24 Канал
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