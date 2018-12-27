Смертность коренного населения и засилье россиян: Джемилев рассказал о планах России на Крым

Россия завезла в оккупированный Крым с момента оккупации от 800 тысяч до 1 миллиона своих граждан – военнослужащих и сотрудников ФСБ. При этом на полуострове – высокий показатель смертности, особенно среди коренного населения.

Об этом заявил лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев, пишет УНИАН.

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Джемилев подчеркивает, что данные о населении Крыма очень тщательно скрываются. Однако "некоторые источники" дают основания говорить об увеличении количества населения.

У нас есть их планы о резком увеличении населения Керчи, Севастополя. В какой степени они выполняются? Они даже перевыполняются – это тоже видно,

– добавил лидер крымских татар.

Он напомнил, что с момента оккупации Крыма РФ массово направляет своих граждан на полуостров.

"Когда приезжали наши соотечественники, они говорили, что это мы уменьшили цифру. По оценкам наших соотечественников, там от 800 тысяч до 1 миллиона", – сказал Джемилев.

По его словам, в Крыму очень высокий уровень смертности. Он на 33% выше, чем уровень рождаемости.

Наибольшая смертность среди коренного населения,

– подчеркнул Джемилев.

Крымскотатарский лидер также рассказал, что в первую очередь на оккупированный полуостров свозят российских военнослужащих, работников внутренних дел и ФСБ.

"Они получают сертификат, который дает право на приобретение жилья в размере 16 квадратных метров на одного человека. Государство обязано выплачивать средства для приобретения жилья", – пояснил он.

Так, если с этими сертификатами в других регионах России проблема, то в Крыму они предоставляются без проблем. Ко всему, особенно в Евпатории, Севастополе и Симферополе, активно строится жилье для переселенцев из РФ.

Напомним, в России посчитали, что за год задолженность по выплате ипотечных кредитов в оккупированном Кремлем Крыму неслыханно возросла. Подорожала также стоимость метра квадратного на вторичном рынке недвижимости полуострова.